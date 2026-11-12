El Banco de España le impone una multa récord al Sabadell por obligar a contratar seguros con sus hipotecas

Banco Sabadell deberá hacer frente a una sanción de 16,5 millones de euros impuesta por el Banco de España por incumplir la normativa que prohíbe vincular la concesión de hipotecas a la contratación obligatoria de seguros. La multa, una de las más elevadas aplicadas por el supervisor financiero en el ámbito de la protección de los consumidores, castiga unas prácticas desarrolladas entre 2022 y 2023 que afectaron a miles de operaciones y que el organismo considera constitutivas de una infracción muy grave.

La resolución supone un duro revés para la entidad catalana en un momento especialmente sensible para el sector financiero, sometido a una creciente vigilancia por parte de los organismos supervisores en todo lo relacionado con la comercialización de productos hipotecarios. Según concluye el Banco de España, el banco condicionó la contratación de determinados préstamos inmobiliarios a la suscripción de seguros comercializados por la propia entidad o por compañías vinculadas a ella, limitando así la libertad de elección de los clientes.

La práctica sancionada choca con los principios establecidos por la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, en vigor desde 2019, que reforzó las garantías de los consumidores tras años de controversias por las cláusulas abusivas, los gastos hipotecarios y otros conflictos surgidos entre bancos y usuarios. La norma permite que las entidades ofrezcan bonificaciones o mejores condiciones a quienes contraten productos complementarios, pero impide que estos servicios se conviertan en un requisito indispensable para acceder a la financiación.

Conducta generalizada

El expediente considera que las conductas detectadas no tuvieron un carácter aislado, sino que respondieron a una operativa mantenida durante un periodo prolongado y con una incidencia relevante en la actividad comercial de la entidad.

Precisamente esa extensión en el tiempo y el volumen de operaciones analizadas figuran entre los elementos que justifican la elevada cuantía de la sanción. La decisión del supervisor fue interpretada por asociaciones de consumidores y representantes del sector asegurador como un aviso al conjunto de la banca española sobre los límites que marca la legislación vigente. Los expertos recuerdan que la contratación de una hipoteca suele situar al cliente en una posición de especial dependencia frente a la entidad financiera, circunstancia que hace imprescindible garantizar una información transparente y una auténtica libertad de elección.

Más allá del impacto económico, el caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en el mercado hipotecario español: la dificultad que encuentran muchos clientes para distinguir entre productos obligatorios y servicios simplemente recomendados durante el proceso de contratación. La normativa actual busca precisamente evitar esa confusión y favorecer que los consumidores puedan comparar ofertas en igualdad de condiciones.

Los mediadores lo celebran: "Son muchos años denunciando"

El Consejo General de Mediadores de Seguros valoró positivamente la sanción que el Banco de España impuso este miércoles a Banco Sabadell por haber incumplido la legislación respecto a la venta de productos vinculados, según un comunicado difundido por la agrupación.

Aunque en la sanción no figura qué producto vinculado se vendió, los mediadores indican que "llevan años denunciando" que los bancos utilizan su posición para condicionar la contratación de seguros vinculándolos a la contratación de una hipoteca. "Llevamos mucho tiempo denunciando que determinadas entidades bancarias han utilizado su posición de dominio en la concesión de créditos para imponer o condicionar la contratación de seguros. No hablamos de una discrepancia comercial ni de una cuestión de competencia entre canales de distribución. Hablamos de prácticas que vulneran la normativa y perjudican directamente a los usuarios", afirmó el presidente del Consejo General, Javier Barberá.

El presidente de los mediadores afirmó que la resolución del Banco de España "es una buena noticia", pero advirtió de que no debería quedarse en una actuación puntual. "Es importante que los organismos supervisores actúen y que sus decisiones tengan consecuencias. Pero también es necesario que exista una vigilancia continuada, especialmente de la inspección de la Dirección General de Seguros", afirmó.