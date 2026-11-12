Directo | María Emilia Casas analiza en el Foro La Región la relación entre las leyes españolas y las normas europeas

El Foro La Región celebra este jueves, a partir de las 19:45 horas, una nueva sesión en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense con María Emilia Casas como ponente invitada.

Bajo el título "Constitución y la Unión Europea", la jurista abordará la relación entre la legislación nacional y las directivas de Bruselas, profundizando en cuestiones clave para el debate jurídico y político actual como la primacía de las normas comunitarias, el papel de los tribunales europeos frente a los juzgados españoles y los límites en la cesión de competencias soberanas.

Nacida en León en 1950 y con raíces familiares en Monforte de Lemos, Casas cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito académico y en la judicatura. Fue la primera catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de España y, tras ingresar en 1998 como la magistrada más joven del órgano, en 2004 se convirtió en la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, cargo que desempeñó hasta finales de 2010. Desde 2018 es además consejera electiva del Consejo de Estado.

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