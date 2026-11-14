El Sindicato Ferroviario exige mejorar la seguridad en la red

El Sindicato Ferroviario se manifestó este sábado en Madrid, junto a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz y trabajadores del sector, para denunciar el “abandono” de las infraestructuras ferroviarias y reclamar “medidas urgentes” que refuercen la seguridad tras los accidentes de Urda, Adamuz y Angrois. Durante la concentración, celebrada frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el portavoz del sindicato, Rafa Escudero, reclamó la creación de una mesa sectorial con todos los agentes implicados para analizar la situación del ferrocarril y consensuar soluciones.

El sindicato también reclamó una auditoría independiente de toda la red ferroviaria española, así como la implantación de nuevos protocolos que refuercen la seguridad de las circulaciones. Escudero defendió que en esta mesa participen las operadoras de viajeros y mercancías, el ministerio, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), los sindicatos y las plataformas de víctimas de Adamuz y Angrois. El objetivo es analizar el estado del ferrocarril y consensuar las actuaciones más urgentes. El portavoz advirtió de que las medidas planteadas por el ministerio tras el accidente de Urda “son cuestiones puntuales que, aunque necesarias, no van a la raíz del problema. Tenemos un grave problema con el mantenimiento y unas infraestructuras que estuvieron durante mucho tiempo abandonadas”, denunció.

Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, respaldó las reivindicaciones sindicales y reclamó que las asociaciones de víctimas participen en la mesa de diálogo. También pidió una auditoría independiente de la línea Madrid-Sevilla y aseguró que la AESF les trasladó en una reunión que no había podido avanzar en sus actuaciones porque Adif no le había facilitado documentación solicitada en el marco de una auditoría iniciada en 2025.

La huelga del martes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estableció los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para el próximo martes, 17 de noviembre, en toda España. Renfe informó en una nota de prensa de que los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta, comprendidas entre las 06:00 y las 09:00 horas, las 13:30 y las 15:30 horas y las 18:30 y las 20:30 horas. Durante el resto de la jornada, circulará el 50% de los trenes habituales.

En cuanto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65%, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales.