La investigación de Urda desvela informes que alertaban de deficiencias en la vía por cambios térmicos

Efectivos de la guardia Civil inspeccionan las vías en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo

La causa judicial sobre el accidente de Urda incorporó informes técnicos que advertían de anomalías en el trazado causadas por los cambios bruscos de temperatura registrados en ese tramo ferroviario.

Los documentos alertaban sobre episodios de estrés térmico en el carril continuo debido a las acusadas oscilaciones térmicas. Estas variaciones extremas provocan fenómenos mecánicos de dilatación y contracción en el acero que, ante un asentamiento insuficiente del balasto o desajustes en la temperatura neutra, elevan el peligro de pandeo de vía y la alteración de su alineación geométrica.

A raíz de estos avisos, las pesquisas judiciales se centran en verificar si los protocolos preventivos se activaron a tiempo. En concreto, los peritos examinan si tras detectarse las tensiones térmicas se establecieron limitaciones temporales de velocidad (LTV), tareas de neutralización del metal o revisiones urgentes antes de autorizar el tráfico comercial.

Estas advertencias técnicas se integraron formalmente en el sumario que instruye el juzgado con la Guardia Civil, en una jornada en la que también se inició la evacuación de los primeros vagones siniestrados bajo custodia judicial hacia dependencias de Adif en Toledo para practicar los exámenes mecánicos definitivos.