Stellantis lo deja claro: “Vigo es muy importante para nosotros”

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico Stellantis, defendió este lunes la necesidad de mantener una oferta multienergía entre sus modelos, desde soluciones de diésel o gasolina hasta opciones 100% eléctricas, ante la importancia de adaptarse a un mercado que todavía no está “listo” para adoptar una completa electrificación de las flotas.

En esta estrategia europea, la fábrica de Vigo juega un papel fundamental en la producción de los vehículos comerciales de Stellantis, como el Citroën Berlingo o el Fiat Doblò, gracias a la demanda “sostenida” de estos modelos, de los más vendidos en el mercado español e internacional.

“Vigo es muy importante para nosotros”, aseguró Eric Laforge, que defendió el papel que juega esta fábrica en la demanda de Europa o Sudamérica, frente a los rumores recurrentes sobre el traslado de producción a otros centros como Turquía, cuyos productos son pensados para el mercado africano o asiático.

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Así se expresó el máximo responsable de Stellantis Pro One, en un encuentro con medios, en el que comentó que la regulación europea está “desconectada” de las necesidades actuales de los clientes profesionales. “Es por este motivo que nosotros mantenemos una estrategia de multienergía para asegurarnos de que cubrimos todas las necesidades, y la regulación europea tiene que evolucionar. El mercado no está listo para el 100% eléctrico y, siendo sinceros, tampoco lo estará en 2035”, afirmó.

En esta línea, insta a Europa a “escuchar a los clientes” que están diciendo que el mercado “no está preparado”, por lo que ha pedido una regulación que ofrezca cambios más allá de los próximos tres años para, al menos, los próximos cinco años. “No puedes imponer algo a lo que la población no está preparada. ¿Pueden escuchar los políticos?”, reiteró. Para Laforge, la falta de adopción de vehículos comerciales 100% eléctricos no obedece a cuestiones como el sistema de recarga eléctrica (un problema más presente en el mercado de turismos), sino que reside en una cuestión de información sobre el producto, al tiempo que se necesita una regulación “clara” que contribuya a esta “educación” sobre los modelos.

Stellantis mantiene sus tres grandes centros productivos en España -Vigo, Zaragoza y Madrid (Villaverde)- dentro de su nuevo mapa industrial europeo. El grupo ha diseñado una hoja de ruta con 25 nuevos modelos y otros 25 rediseños para el próximo quinquenio. Las plantas de Vigo y Zaragoza, incide la compañía, están llamadas a liderar la producción de modelos basados en la plataforma STLA Small, orientada a eléctricos más asequibles.