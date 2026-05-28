Este es el sueldo más frecuente en España tras la subida del SMI

El salario más frecuente en España fue en 2024 de 16.520,2 euros brutos, un 6% superior al de 2023 pero un 10,5% inferior al de 2018, tras el fuerte aumento experimentado por el salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años. Según la Encuesta de Estructural Salarial 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, muchos trabajadores de sueldos bajos se han desplazado al intervalo de los 16.000-17.000 euros anuales, haciendo de esta banda salarial la más frecuente en 2024.

Entre 2018 y 2021, el salario bruto anual más frecuente superó los 18.000 euros, pero a partir de 2022 fue bajando, hasta situarse aquel año en 14.586,4 euros. Estos 16.520 euros de salario bruto más frecuente en 2024 lo percibieron el 3,8% de los asalariados. No obstante, el INE explica que también destacaron por su frecuencia los salarios de entre 17.000 y 23.000 euros anuales brutos, percibidos por el 3,5% de los asalariados. De este modo, en total, tres de cada diez asalariados (29,5%) cobró en 2024 entre 16.000 y 23.000 euros anuales. El salario mínimo interprofesional se situó en 2024 en 15.876 euros anuales o 1.134 euros al mes por catorce pagas, un 5% más que en 2023.

El salario medio sube un 5,3% en 2024, hasta los 29.540,2 euros

Según Estadística, el salario medio anual por trabajador fue de 29.540,2 euros en 2024, un 5,3% superior a la del año anterior. Con este incremento, se acumulan ya 11 años de crecimientos del salario medio. El INE recuerda que una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados. Este hecho da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano, como al más frecuente.

Así, el salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) alcanzó en 2024 los 24.497,17 euros anuales, el más elevado de toda la serie del INE, frente a los 29.540,2 euros del salario medio y los 16.520 euros del salario más frecuente. El salario medio bruto anual de los hombres se situó en 2024 en 32.057,5 euros, un 5,5% superior al de 2023, en tanto que el de las mujeres avanzó un 5,1%, hasta los 26.904,9 euros. De este modo, el salario medio anual femenino representa el 83,9% del masculino (84,3% en 2023). No obstante, el INE subraya que esta diferencia salarial se reduce si se consideran puestos de trabajo similares.

Hostelería, sector con el sueldo más bajo pese a subir un 3,9%

La actividad económica con mayor remuneración anual en 2024 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (57.931,8 euros), que casi duplicó la media nacional, seguido de las actividades financieras y de seguros (51.862,9 euros). En cambio, los asalariados de hostelería (17.653,4 euros anuales) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (20.383,1 euros) obtuvieron las remuneraciones más bajas, inferiores en un 40,2% y un 31% a la media.

Los salarios de la hostelería crecieron un 3,9% respecto a 2023, pero los de actividades artísticas fueron los únicos que descendieron en 2024, con un retroceso del 1,2%. Los aumentos salariales más pronunciados se dieron en las actividades profesionales (+8%), industrias extractivas (+7,9%) e información y comunicaciones (+7,7%). En todas las actividades económicas en las que la representación muestral femenina es significativa las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres.

País Vasco registra el sueldo más alto de España

Los directores y gerentes presentaron en 2024 un salario anual de 63.865,4 euros. Son los que más cobran por grupo de ocupación, con una retribución un 116,2% superior a la media. En cambio, los salarios más bajos son para los trabajadores no cualificados del sector servicios (16.062,5 euros anuales), trabajadores de los servicios de restauración y comercio (18.918,6 euros anuales) y trabajadores de los servicios de salud y el cuidado de personas (19.479,9 euros anuales).

Por comunidades autónomas, la clasificación no ha cambiado respecto a otros años: País Vasco (35.170,2 euros anuales por trabajador), Madrid (34.410 euros) y Navarra (32.605,2 euros) siguieron registrando en 2024 los salarios más elevados, mientras que Extremadura (23.684,2 euros), Canarias (24.979,4 euros) y Castilla-La Mancha (26.062,05) presentaron los más bajos. Todas las regiones elevaron en 2024 sus salarios medios en relación con 2023, especialmente Madrid (+6,8%), Cataluña (+5,8%) y La Rioja (+5,8%), en tanto que los repuntes menos acusados correspondieron a Cantabria (+2%), Asturias (+2,3%) y Castilla y León (+3,8%).