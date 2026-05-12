El 75,6% de los españoles está insatisfecho con su salario

Tres de cada cuatro profesionales (75,6%) en España declaró que se encuentra “insatisfecho” con su sueldo en este 2026, un dato que supuso un “fuerte incremento” frente al 50,3% registrado el año anterior, lo que supone 25 puntos porcentuales más.

Así lo reveló el “Estudio sobre Bienestar y Salud laboral en España 2026”, elaborado por la plataforma digital Edenred junto con la compañía Savia, del Grupo Mapfre. En este contexto, más de la mitad de los profesionales (52,7%) reconoció que acepta un salario que “no le satisface” debido a las condiciones de bienestar laboral que le ofrece su empresa. De hecho, el bienestar es el “principal factor” que equilibra la percepción salarial, especialmente entre los “millennials”, donde el peso ha alcanzado un 53,3%.

Asimismo, el estudio señaló que 4 de cada 10 profesionales (36,6%) se planteó cambiar de empresa si su compensación no mejora. Además, esta tendencia se intensificó en los jóvenes, donde más de la mitad de la “Generación Z” estaría dispuesta a cambiar de empresa (52,6%) en los próximos 24 meses. Sin embargo, este creciente peso del bienestar contrastó con un “deterioro” cada vez “más evidente” de la salud laboral. Así, el estudio reveló que 7 de cada 10 españoles afirmó que su trabajo afectó “negativamente” a su salud emocional, un 10% más que el año anterior.