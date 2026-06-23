Tasación de inmuebles: claves del mercado residencial 2026

La tasación de inmuebles se ha convertido en una referencia estratégica en un mercado cada vez más complejo. Así lo refleja el Observatorio Inmobiliario de España 2026: Análisis Estratégico del Mercado Residencial, Financiación y Tendencias de Tasación, elaborado con la visión conjunta de eInforma y Krata. El estudio dibuja un escenario de crecimiento sostenido en el mercado residencial, pero también una baja oferta de obra nueva, con una mayor exigencia para compradores, inversores, empresas y entidades financieras.

El informe recoge 728.000 compraventas, 528.000 hipotecas, y una subida anual del 12,9% para los precios, que llegan a una media de 2.340 euros por metro cuadrado. Además, el comprador internacional representa el 14% de la demanda y las incidencias de tasación en las solicitudes hipotecarias alcanzan el 18%. Más allá de las cifras, la conclusión es clara: el mercado inmobiliario España 2026 exige decisiones mejor fundamentadas y apoyadas en información fiable.

El mercado residencial afronta un nuevo ciclo de crecimiento

El principal factor que explica la evolución del mercado es el desequilibrio entre oferta y demanda. La escasez de obra nueva terminada sigue presionando el precio de la vivienda, en un contexto en el que la reposición de stock no cubre las necesidades del mercado. El informe sitúa el déficit acumulado en 600.000 unidades, con especial concentración en Madrid, Málaga y los archipiélagos.

Esta presión se traslada con intensidad desigual al territorio. El estudio identifica niveles muy altos de tensión en Madrid Centro/Norte, y extremos en la Costa del Sol y Baleares, mientras que en otras plazas, como Valencia y la Costa Blanca, el nivel tensional del mercado inmobiliario es alto y en Sevilla o Zaragoza muestra un comportamiento más moderado.

También cambia el perfil de los compradores. La primera vivienda concentra el 46% de las operaciones (por reposición o para jóvenes solventes), seguida por la inversión inmobiliaria (22%), la segunda residencia (18%) y la demanda internacional (14%). Esta combinación confirma que la evolución del mercado residencial responde tanto a necesidades de uso como a criterios patrimoniales.

Mujer en su vivienda | Magnific

La financiación mejora las perspectivas de compra

La financiación hipotecaria para adquirir vivienda vuelve a ganar protagonismo. El informe señala que la firma de hipotecas recupera niveles máximos desde 2008, favorecida por la estabilización de tipos y por la consolidación de productos mixtos. El euríbor se sitúa en torno al 2,8%, lo que ha reactivado la competencia bancaria por captar clientes solventes.

Aun así, el acceso a la vivienda sigue condicionado por el esfuerzo financiero. El porcentaje sobre los ingresos que supone este gasto supera el 35% en las principales capitales españolas y rebasa el 45% en Baleares y Madrid, donde el tensionamiento del mercado es mayor. Esto significa que la mejora de la financiación no elimina el problema de accesibilidad, sino que convive con un entorno de precios elevados.

Para compradores, bancos y promotores, esta situación refuerza la necesidad de evaluar con precisión el riesgo y el valor real del activo antes de cerrar una operación mediante una tasación correcta.

La tasación de inmuebles se convierte en una herramienta estratégica

Uno de los mensajes centrales del informe es que la valoración inmobiliaria ya no puede verse como un mero trámite. La tasación resulta clave para comprar o vender una vivienda, solicitar financiación, gestionar patrimonio o analizar oportunidades de inversión.

El estudio detecta una diferencia media del 11% entre el precio de oferta en portales y el valor técnico de tasación. Ese desfase ayuda a explicar el 18% de incidencias en solicitudes hipotecarias, especialmente en el segmento premium y en zonas de costa. En este escenario, la tasación de vivienda actúa como punto de equilibrio entre expectativas comerciales y valor técnico.

El informe también destaca el peso creciente de la digitalización, los AVM y el Big Data en los procesos de análisis. La tasación online y las nuevas herramientas tecnológicas pueden aportar agilidad, pero su utilidad depende de la calidad del dato y del criterio técnico aplicado.

Información y datos para reducir riesgos

El documento deja una idea de fondo: el sector inmobiliario premia cada vez más a quienes toman decisiones con datos contrastados. En un entorno de oferta escasa, diferencias territoriales acusadas y cambios regulatorios, la información fiable permite reducir incertidumbre y mejorar la planificación.

Para el comprador, supone conocer mejor si el precio encaja con el valor del activo. Para la entidad financiera, ayuda a medir el riesgo. Para el inversor y la empresa, aporta una base más sólida para decidir dónde entrar, cómo valorar una cartera o qué exposición asumir. Es vital el análisis del dato real frente a las expectativas del mercado para mitigar riesgos financieros en carteras inmobiliarias.

El papel de eInforma en la valoración y análisis inmobiliario

En este contexto, la aportación de eInforma resulta especialmente relevante. Su experiencia en información empresarial y análisis económico contribuye a interpretar mejor las operaciones inmobiliarias en un entorno donde no solo importa el inmueble, sino también la solvencia, el contexto sectorial y la calidad del dato.

Por eso, entender cómo funciona una tasación de inmuebles y acceder a herramientas especializadas puede ser decisivo para valorar correctamente una propiedad antes de comprar, vender o financiar. En un mercado donde la precisión importa, disponer de referencias profesionales ayuda a tomar decisiones con más seguridad.