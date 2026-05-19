Telefónica completa la adquisición de FiBrasil para seguir afianzándose en ese mercado

Vivo, la filial de Telefónica en Brasil ha completado la adquisición de la compañía de infraestructura y servicios de fibra óptica FiBrasil, tras adquirir la cuarta parte que aún no controlaba por unos 78,5 millones de euros a Telefónica Infra.

Esta operación se remonta a 2025, cuando Telefónica acordó la compra a Caisse de dépot et placement du Québec del 50% de FiBrasil que no poseía entonces. En aquel momento, el pago fue de 145 millones de euros repartido, si bien se hizo a través de una sociedad participada a partes iguales entre Vivo e Infra.

Ahora, la operación se ha formalizado a través de la firma de un contrato de compraventa de acciones y el pago se ha realizado en un único desembolso en la fecha de firma.

Se trata de un paso más en la estrategia de Telefónica de reforzarse en Brasil, uno de los cuatro mercados que la teleco española ha establecido como prioritarios —junto con España, Alemania y Reino Unido— desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia. Y, en el país sudamericano, uno de los pilares de su crecimiento es, precisamente, el negocio de redes de fibra óptica.