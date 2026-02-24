Telefónica destaca los resultados "extraordinarios" en España en 2025

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha celebrado que la teleco haya alcanzado unos resultados "extraordinarios" en España en 2025, cuando registró unos ingresos de 13.012 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,7% respecto a la facturación de un año antes. "En España este año hemos alcanzado resultados extraordinarios. Hemos crecido en todas las variables, tanto financieras como comerciales", ha explicado Gayo en la presentación de los resultados anuales de Telefónica, celebrada este martes en Madrid.

Gayo ha achacado esta evolución a una "fuerte performance en ingresos retail", tanto en B2C como en el ecosistema, red, marca y sistema comercial de Telefónica España, lo que permite "mantener un crecimiento muy sano en un mercado muy competitivo". Además, la compañía continúa con su programa de transformación tecnológica y estructural, incluyendo el plan de salidas y medidas de eficiencia, apoyadas en inteligencia artificial (IA) y rediseño de procesos.

"Telefónica España cierra un 2025 sobresaliente, con avances históricos a nivel comercial y financiero", ha subrayado el grupo, destacando que todos los indicadores financieros anuales crecen simultáneamente por primera vez desde 2008.

En concreto, el Ebitda ajustado aumentó un 1,1%, hasta 4.691 millones, mientras que la generación de caja alcanzó los 2.525 millones (+2,3%). El Ebitdaal ajustado fue de 4.047 millones (+0,9%), con un capex de 1.522 millones (-1,5%). La compañía registró además su mejor churn anual (0,8%) desde el lanzamiento de la convergencia, junto con las mayores ganancias netas de clientes.

Evolución en el cuarto trimestre

En el cuarto trimestre, los ingresos crecieron un 1,8%, hasta 3.423 millones, con crecimiento sostenido de los ingresos por servicio (+1,0%) y un fuerte repunte en ventas de terminales (+17,8%). Los ingresos minoristas aumentaron un 2,5%, impulsados por mayor base de clientes y servicios digitales, mientras que los ingresos mayoristas cayeron un 6,5% por renovación de contratos. El Ebitda ajustado trimestral creció un 1,1%, hasta 1.269 millones, con un margen del 37,1%.

En cifras reportadas, el Ebitda del trimestre está impactado por una provisión de 2.474 millones, de los que 2.322 millones corresponden a gastos de personal por el plan de reestructuración. Este plan generará 500 millones de ahorro anual en costes desde 2028 (250 millones ya en 2026) y tendrá impacto positivo en caja a partir de 2026. El Ebitdaal ajustado creció un 0,4%, afectado por el aumento de arrendamientos ligados al despliegue de 5G.

La vuelta al crecimiento del Ebitdaal y la reducción del capex, tras completarse el despliegue de fibra (31 millones de unidades inmobiliarias), permiten que el flujo de caja operativo tras arrendamientos crezca un 2,3%, hasta 662 millones, con un margen del 19,4%, consolidando la rentabilidad de la compañía.