Telefónica se asegura todos los partidos de LaLiga hasta 2032 para sus clientes con un contrato millonario
AL 100% LA PRIMERA DIVIÓN
La compañía Telefónica pagará unos 1.650 millones de euros a DAZN por cinco temporadas y podrá seguir ofreciendo el 100% de los partidos de Primera División junto a la Champions
Telefónica ha cerrado un acuerdo con DAZN que le permitirá seguir ofreciendo todos los partidos de LaLiga a sus clientes hasta la temporada 2031-2032. El pacto, comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene un valor conjunto de unos 1.650 millones de euros.
El acuerdo tendrá una duración de cinco temporadas, desde la 2027-2028 hasta la 2031-2032, con un coste medio de 330 millones de euros por campaña.
Cinco partidos por jornada
El paquete adquirido a DAZN incluye cinco partidos de Primera División por cada una de las 38 jornadas y estará destinado al mercado residencial de pago en España.
El acuerdo no es exclusivo, por lo que DAZN podrá seguir explotando sus derechos por otras vías.
Con este pacto, sumado al contrato firmado con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá mantener el 100% de los partidos de Primera División en su oferta. La compañía también dispone de los derechos de la Champions League hasta 2031.
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