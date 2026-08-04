Trabajo descarta una subida extraordinaria del SMI este año

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de este lunes, 26 de enero, con los agentes sociales para abordar la subida del SMI

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha descartado este martes una revisión extraordinaria del salario mínimo interprofesional antes de que termine el año, como había reclamado UGT ante el repunte de la inflación. Asimismo, ha avanzado que la negociación para fijar el SMI de 2027 se abrirá tras el verano.

"Yo creo que no se dan las circunstancias para esa revisión semestral y extraordinaria", ha afirmado Pérez Rey durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio.

El secretario de Estado ha asegurado compartir con UGT la preocupación por evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, aunque ha considerado que el repunte de los precios no es suficientemente elevado en relación con el incremento del SMI aprobado para 2026 como para justificar un ajuste inmediato.

Además, Pérez Rey ha señalado que el Ejecutivo está ya encarando la recta final del ejercicio y ha confirmado que el proceso de negociación para la subida del salario mínimo de 2027 comenzará tras el periodo estival.

En todo caso, ha garantizado que la evolución de la inflación se tendrá en cuenta en las próximas mesas de diálogo con los agentes sociales para determinar la cuantía del nuevo SMI.