Trump acusa a la Unión Europea en Davos de “no ir por el buen camino”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su presencia en el Foro Económico Mundial, un día después del primer aniversario de su retorno a la Casa Blanca, para exhibir ante las élites económicas y sociales reunidas en Davos (Suiza) lo que calificó de “milagro económico”, al tiempo que señaló su preocupación porque Europa “no va por buen camino”.

En su intervención en Davos, el inquilino de la Casa Blanca presumió de que la economía estadounidense está atravesando desde su vuelta a la presidencia una etapa de auge en la que “el crecimiento se dispara, la productividad se dispara, la inversión se dispara, los ingresos suben y la inflación ha sido derrotada”. “Todas estas son excelentes noticias, y son excelentes para todas las naciones”, comenzó desde la tribuna del Foro Económico Mundial.

Desde esa posición de privilegio en el cónclave suizo, Trump no desaprovechó la ocasión para recordar que “prácticamente todos los supuestos expertos” predijeron que sus planes desencadenarían una recesión mundial con una inflación descontrolada. “Les hemos demostrado que estaban equivocados. Es todo lo contrario”, comentó.

Déficit comercial

En este sentido, aseguró que, con los aranceles implementados, EEUU está reduciendo radicalmente su déficit comercial, que habría caído “un asombroso 77%” y sin inflación, “algo que todos decían que era imposible”, mientras que la agenda de su Administración ha producido una transformación “como Estados Unidos no ha visto en más de 100 años”.

“En lugar de cerrar centrales eléctricas, las estamos abriendo; en lugar de construir aerogeneradores ineficaces, los estamos desmantelando y no aprobando ninguno; y en lugar de empoderar a los burócratas, los estamos despidiendo”, relató.

“Ahora somos la economía más atractiva del mundo”, resumió antes de augurar que el PIB de Estados Unidos va camino de crecer al doble de la tasa proyectada por el FMI el pasado mes de abril, gracias a sus políticas de crecimiento y aranceles, que incluso podrían permitir un mayor ritmo de expansión. “Estados Unidos es el motor económico del planeta, y cuando Estados Unidos prospera, el mundo entero prospera”, aseguró Trump, para quien el país se encuentra bajo su mandato en medio de la recuperación económica “más rápida y drástica de su historia”.

De tal modo, Trump apuntó que otros países podrían mejorar mucho su situación si siguieran el ejemplo de Estados Unidos, “porque ciertos lugares en Europa ya ni siquiera son reconocibles”. “Amo a Europa y quiero verla prosperar, pero no va por buen camino”, apostilló el mandatario estadounidense durante su intervención en el Foro Económico Mundial.

El presidente de EEUU hizo estas declaraciones en medio de las negociaciones entre la Unión Europea y EEUU en materia arancelaria. El negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, y el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron ayer para abordar la situación actual, marcada por nuevas tensiones arancelarias tras amenazar Washington con gravámenes adicionales a los países que participaron junto a Dinamarca en maniobras militares en Groenlandia.

“La Unión Europea promueve el diálogo y las soluciones, dentro del respeto mutuo”, señaló el representante comunitario.

Óscar López defiende el modelo europeo basado en la innovación

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos la política desplegada por la Unión Europea (UE) en materia de transformación digital para consolidar un modelo soberano basado en la innovación, la colaboración público-privada y la defensa de los derechos digitales.

“El destino del mundo depende de encontrar un equilibrio entre proteger a la ciudadanía e impulsar la innovación”, aseguró, y añadió que por ello apoya “las normas digitales europeas y, al mismo tiempo, el mercado único y los esfuerzos de Europa por inyectar financiación pública en las empresas digitales”.

Así se expresó el titular del ramo durante su intervención en el panel Industrias de las comunicaciones y la tecnología, en el que participó junto al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y al presidente de Advanced Machine Intelligence, Yann LeCun, considerado uno de los padres del “deep learning” o aprendizaje profundo.

En concreto, López apostó por la colaboración público-privada siguiendo el modelo español, en el que, en su opinión, los recursos públicos puestos a disposición de los sectores productivos han sido claves para reducir la dependencia tecnológica. “Los fondos Next Generation se han convertido en el Plan Marshall que España nunca tuvo”, manifestó.