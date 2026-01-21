Dinamarca reitera a Trump que Groenlandia no está a la venta

Dinamarca ha vuelto a rechazar la apertura de una negociación con Estados Unidos en relación con la venta de Groenlandia, a pesar de la insistencia mostrada por el presidente Trump.

En declaraciones recogidas por el diario danés Berlingske, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha ceñido las negociaciones con Washington al grupo de trabajo pactado con el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado para abordar conjuntamente la situación del territorio ártico.

Y, si bien ha considerado "positivo" que Trump haya descartado el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia, ha advertido de que su "ambición sigue intacta".