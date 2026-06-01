La UE pide a China un marco de comercio recíproco y justo

La Comisión Europea recalcó a China que la relación comercial entre las dos regiones debe ser “recalibrada” para garantizar un marco recíproco y justo para las empresas e intereses europeos, después de que Pekín haya amenazado con represalias contra los 27 si estos persisten en tomar medidas contra la sobreproducción industrial global y responder con aranceles a los subsidios ilegales a compañías chinas.

“Queremos que la relación comercial y de inversión entre la Unión Europea y China alcance su máximo potencial, que logre su beneficio mutuo. Pero para que esto suceda, como hemos dicho en repetidas ocasiones, debe reajustarse para ser más recíproca, más justa y estar mejor fundamentada”, resumió en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comercial del Ejecutivo comunitario, Olof Gill.

De este modo, siguen las tensiones entre Bruselas y Pekín después de que el Colegio de Comisarios del Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen mantuviera el pasado viernes un “debate de orientación” sobre las relaciones con el gigante asiático y la estrategia a seguir, en un momento en el que varios países de la UE, incluidos Italia y Francia, reclaman más contramedidas contra la competencia desleal de los productores chinos; mientras que otros como Alemania, Países Bajos y España piden una estrategia más medida para no hacer peligrar inversiones.

El portavoz comunitario quiso subrayar ayer que el debate de los comisarios la pasada semana fue la oportunidad de tener una reflexión en profundidad y no el momento de tomar decisiones políticas ni acordar medidas concretas, aunque concedió que lo discutido servirá de base para otras discusiones a más alto nivel este mes, por ejemplo del G7 y en la cumbre de líderes de la UE que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19. Gill insistió en que el compromiso de diálogo con Pekín sigue vigente porque es el modo en que la Unión Europea pide abordar asuntos que le preocupan para resolver las tensiones comerciales y avanzar hacia un marco de relaciones comerciales y de inversiones con China que aproveche “todo el potencial mutuo”; si bien insistió en que para que ello ocurra Bruselas cree necesario recalibrar las relaciones, para que “sean más recíprocas, justas y mejor fundamentadas”.

Un socio crítico

Además, la portavoz jefe de la Comisión, Paula Pinho, añadió que China es para la Unión un socio crítico con el que se quiere mantener el diálogo y, para ello, añadió, será también crucial que la propia UE y los Estados que la forman se expresen “unidos, con una sola voz” y no en base a 27 posiciones distintas. A la conclusión del debate del Colegio de Comisarios el viernes, desde Bruselas advirtieron de que las relaciones UE-China en su estado actual “no son sostenibles”, por lo que es necesario responder desde la UE de manera “contundente y coherente”, de cara a reorientar los lazos económicos con un país que la Unión sigue considerando “socio fundamental”.