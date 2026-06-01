Coches chinos "made in Galicia"

Confirmándose los mejores augurios, Ferrol y As Pontes acogerán las instalaciones para el ensamblaje o fabricación de vehículos MG, marca histórica británica, ahora propiedad de la china SAIC. La Xunta de Galicia ha declarado de interés estratégico esta inversión en automoción y, acompañándola, se han anunciado las primeras magnitudes: 2.300 empleos, una inversión de 200 millones de euros y la producción estimada inicial de 120.000 vehículos anuales. Con esta confirmación debemos dar por buenas las gestiones realizadas por unos y otros ante las autoridades chinas, no en balde tanto Pedro Sánchez como Alfonso Rueda han visitado el viejo Imperio del Centro con la deseada inversión china en las respectivas agendas.

Galicia reúne algunos de los requisitos buscados por los inversores y fabricantes automovilísticos chinos. Tenemos proveedores experimentados, disponemos de trabajadores cualificados y, por fin, podremos dar uso a las instalaciones portuarias de gran capacidad construidas hace algunas décadas y, desde ellas, vía las autopistas del mar, transportar los contingentes de vehículos hacia los mercados de la UE y Gran Bretaña.

La inversión china, de confirmarse finalmente, justificaría el esfuerzo diplomático que España y Galicia vienen realizando durante los últimos años

La experiencia de los gallegos con la industria automovilística, dejando en la memoria en blanco y negro el caso de Barreiros en Ourense, está unida al polo de Citroen, hoy Stellantis, en Vigo desde 1958. El recién estrenado desarrollismo del régimen de entonces, al que no quedó más remedio que abrirse al mundo, junto a la existencia previa de la Zona Franca y mano de obra abundante, hicieron posible disponer de una instalación industrial de primer nivel, más de medio millón de vehículos fabricados cada año, y un tejido empresarial especializado que ha crecido dando servicio al sector automovilístico en su acepción más amplia. La posible planta de SAIC-MG a instalar en Ferrol-As Pontes, desde su prevista entrada en funcionamiento en 2028, será sin duda un gran espaldarazo a la consolidación industrial, al empleo y la innovación de una comarca que ha atravesado décadas muy oscuras de desmantelamiento industrial y declive económico y demográfico, solo aliviado en el presente por la reactivación de la construcción naval pública en Navantia.

La inversión china, de confirmarse finalmente, justificaría el esfuerzo diplomático que España y Galicia vienen realizando durante los últimos años ante las autoridades de aquel país. El presidente Pedro Sánchez ha visitado China en cuatro ocasiones en los últimos cuatro años. El gigante oriental es, por su parte, el principal vendedor de mercancías de todo tipo a España, superando por primera vez a Alemania, pero presentando un desequilibrio comercial enorme e insostenible a su favor. La fábrica de vehículos de Ferrol-As Pontes, donde SAIC se ahorraría los aranceles que ahora paga a la UE por sus coches eléctricos, podría paliar en parte la escandalosa asimetría comercial. Una operación donde todos ganamos.