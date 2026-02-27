Los tractoristas ourensanos ven desde hoy como el acuerdo UE-Mercosur da los primeros pasos

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció este viernes que comienza el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.

Esto sucede horas después de que tanto Argentina como Uruguay hayan completado sus procesos de ratificación del acuerdo en las últimas horas.

En una conferencia de prensa sin preguntas, Von der Leyen declaró que, "se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro", agregando que en enero los gobiernos europeos dieron luz verde para esta aplicación temporal en cuanto fuera posible.

Fue en enero cuando ambos organismos firmaron los acuerdos políticos y de libre comercio tras más de 25 años de negociación. Este establece nuevas relaciones y uno de los principales afectados es el campo europeo.

Manifestaciones del campo europeo

Desde que se conoció a finales de diciembre de 2025 este acuerdo, los agricultores europeos no han dejado de llevar a cabo protestas para mostrar su rechazo al nuevo tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea.

La provincia de Ourense ha sido testigo de cómo los tractoristas han mantenido bloqueada la A-52 cerca de dos meses y que a inicios de esta semana habían levantado su protesta tras varias negociaciones con autoridades locales.

La entrada en vigor definitiva para el conjunto de los acuerdos, sin embargo, requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo.

En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva el recurso remitido por los eurodiputados respecto a la compatibilidad del pacto comercial con el Derecho comunitario, lo que paralizó de facto su ratificación.