Los tractoristas desbloquean la A-52 tras casi dos meses de protestas en la provincia de Ourense

Después de casi un mes concentrados en la A-52 y dos meses de protestas en la provincia de Ourense, ganaderos y agricultores han anunciado que retirarán los tractores de la vía a su paso por Xinzo de Limia tras negociar con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.

Según explicó el portavoz del sector, Miguel Gómez, Santos se comprometió a "darle forma legal a las sanciones" intentando reducirlas "al mínimo legal" y a mantener contacto permanente con los agricultores para atender sus demandas. "Al estar haciendo algo ilegal nos tienen que sancionar, pero pondrán de su mano para aplicar solo el mínimo legal", indicó Gómez.

Los tractores se retirarán alrededor de las 18:00 horas de este lunes, según lo acordado, con la condición de que el subdelegado cumpla con lo pactado. "Si no, volveremos con todas las consecuencias", advirtió Gómez.

La decisión llega tras una reunión del pasado domingo en la que los ganaderos habían decidido, por mayoría, no levantar el bloqueo hasta obtener "soluciones". Tras la negociación de este lunes, otorgaron un "voto de confianza" a la Subdelegación para avanzar en la resolución del conflicto, aunque reconocieron que deberán afrontar las sanciones correspondientes.