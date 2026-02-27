La venta de viviendas crece un 4,4% en el 2025

La compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado. Por su lado, el precio medio del metro cuadrado avanzó un 7,5% respecto al año 2024, hasta situarse en 1.902 euros, por encima del máximo histórico de 2007 (1.832 euros), y con los mayores ascensos en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

A lo largo del año, los precios mostraron un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales oscilando entre el 6% y el 9%, produciéndose un mayor vigor en el crecimiento de precios también en el primer trimestre. Así, la dinámica alcista en los precios no muestra síntomas de ralentizarse. Respecto a las compraventas, el número de operaciones en el primer trimestre fue especialmente intenso, produciéndose un total de 184.952 operaciones, un 14,6% más que en 2024, en los siguientes dos trimestres se produjo una notable desaceleración en ese crecimiento y se cerró el año con tasas interanuales negativas en cada uno de los tres meses del último trimestre.

Por tipo de vivienda, al cierre de 2025 las compraventas de pisos aumentaron un 2,3% interanual, alcanzando las 567.564 unidades y todavía por debajo de las 675.187 de 2007. Por su lado, la compraventa de viviendas unifamiliares avanzaron un 11,5%, hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de 178.381 operaciones de 2007. Respecto a los precios de los pisos, avanzaron un 10,1% con respecto a 2024, hasta alcanzar los 2.186 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.424 euros (+3,8%).

La compraventa de viviendas en 2025 subió en catorce autonomías y decreció en las tres restantes, concretamente, en Comunidad de Madrid (-4,7%), Islas Canarias (-4,7%) e Islas Baleares (-0,4%). En todas las comunidades autónomas se experimentó un encarecimiento en el precio de la vivienda en 2025, con aumento de doble dígito en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%) e Islas Canarias (+12%).