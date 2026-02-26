La paradoja de la vivienda en Ourense: no hay mercado pero el 40% de las existentes están vacías

La situación de la vivienda en Ourense está marcada en rojo para varias instituciones, que tratan de desatascar un mercado donde convive la paradoja de una alta demanda por parte de los residentes y nuevos habitantes; y al mismo tiempo, figurar en las estadísticas como una de las provincias con mayor número de viviendas vacías. Los datos de población indican que el territorio lleva dos años ganando vecinos, lo cual genera una presión sobre el mercado inmobiliario que se traduce en una necesidad “urgente” de al menos 4.000 viviendas.

Estos son los cálculos del analista inmobiliario Benito Iglesias, para quien “existe una clara falta de vivienda nueva, con las promociones actuales siendo absorbidas rápidamente, muchas veces sobre plano con una antelación de hasta dos años”. Para Iglesias “Ourense y su área metropolitana necesitarían un plan de choque de al menos 4.000 viviendas para hacer frente a la demanda embalsada”. El analista inmobiliario propone que estas construcciones sen “1.600 viviendas protegidas, destinadas a jóvenes y familias económicamente vulnerables, y otras 2.400 para el mercado libre”, de tal forma que los ourensanos “puedan mejorar su calidad de vida o su ubicación”.

A la periferia

De acuerdo con las observaciones de Benito Iglesias, en estos momentos “jóvenes y foráneos están reactivando las afueras, y las villas del área metropolitana, ante los altos precios de la ciudad”, mientras que la rehabilitación “está siendo impulsada, sobre todo, por la Xunta de Galicia”.

Sin un plan de choque que alivie la demanada, el analista inmobiliario cree que “los precios de compraventa y alquiler continúen al alza durante el primer semestre de 2026, lo que presiona la necesidad de nueva oferta”.

No se venden

La alta demanda de vivienda tanto en la ciudad como en la provincia convive con la paradoja de que Ourense registre un 22,14% de sus casas como vacías, lo cual supone 14.947 de un total de 67.492. Si ampliamos el foco a la provincia, llegamos a las 119.280 según los últimos datos, correspondientes a noviembre de 2024. Eso supone que hay un 43,71% de construcciones vacías, siendo una de las provincias con más vivienda en esta situación.

La consellería de Vivenda matiza esta cifra indicando que “se consideran baleiras as vivendas sen contrato de luz, polo que se inclúen construcións que non compren os requisitos mínimos de habitabilidade, incluso ruínas. E tamén as vivendas cun consumo inferior á media de 15 días”.

Otro aspecto a tener en cuenta es que “moitos propietarios manteñen baleiras as vivendas por mor da inseguridade xurídica que están a xerar as políticas de vivenda do Goberno de España”, señalan desde Vivenda.