Von der Leyen sopesa una Unión Europea a dos velocidades para avanzar

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la “preferencia europea” como herramienta para reforzar la base productiva del bloque y garantizar su independencia, y abrió la puerta a avanzar a dos velocidades en reformas económicas clave si no es posible alcanzar el consenso de los Veintisiete y evitar así que la exigencia de unanimidad bloquee los avances. “Nuestras empresas necesitan capital ahora mismo. Así que hagámoslo este año. El plan A es avanzar a 27. Pero si no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y derribar las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante mundial”, señaló en su intervención ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia).

Sus declaraciones se producen en la antesala de la cumbre informal que los jefes de Estado y de Gobierno celebran este jueves en el castillo de Alden Biesen, en el este de Bélgica, en el marco del segundo de los “retiros” convocados por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para mantener debates estratégicos sobre la agenda económica y la competitividad del bloque.

En este marco, la presidenta del Ejecutivo comunitario puso el acento en la Unión de Ahorros e Inversiones y, en concreto, en el desarrollo del mercado de capitales, recordando que la Comisión presentó iniciativas en materia de integración y supervisión para configurar “un mercado de capitales grande, profundo y líquido”. Von der Leyen advirtió de que en la Unión existen “27 sistemas financieros diferentes”, cada uno con su propio supervisor, así como “más de 300 centros de negociación”, una situación que describió como una “fragmentación extrema” y que, según expuso, limita la capacidad del sistema financiero europeo para funcionar como un verdadero mercado integrado.

A partir de ese diagnóstico, subrayó la urgencia de adoptar las iniciativas este año y recordó que los Tratados permiten recurrir a la cooperación reforzada, el mecanismo que autoriza a un grupo de Estados miembro a avanzar sin unanimidad y que abre la puerta a una integración a distintas velocidades en este ámbito si no se alcanza un acuerdo entre los Veintisiete.

Mejora de la productividad

En paralelo, la presidenta de la Comisión defendió reforzar la base productiva europea como pilar de la autonomía estratégica del bloque, reiterando que “una Europa competitiva solo puede ser una Europa independiente”. Además, vinculó esta estrategia con la necesidad de reducir vulnerabilidades en cadenas de valor críticas, en línea con su objetivo de reforzar la competitividad sin renunciar a la apertura comercial. Von der Leyen recordó que en 2025 la Unión cerró acuerdos comerciales con México, Indonesia y Suiza, además de firmar el pacto con Mercosur tras 25 años de negociaciones y el acuerdo con India, al que calificó como “el mayor acuerdo de libre comercio jamás alcanzado” y “la madre de todos los acuerdos.