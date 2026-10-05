De los 30 grados al aviso amarillo: así cambiará el tiempo en Ourense esta semana

Ourense vivirá esta semana un cambio notable de tiempo en apenas unos días. La provincia comenzará el lunes con temperaturas todavía elevadas, pero la situación dará un giro el martes, cuando las lluvias y las tormentas obligarán a activar el aviso amarillo. La inestabilidad continuará el miércoles, mientras que el jueves se espera una clara mejoría, con cielos más despejados y temperaturas más contenidas.

Lunes, última jornada de calor antes del cambio

El lunes será la jornada más cálida. En la ciudad de Ourense, AEMET prevé una temperatura máxima de 30 grados, mientras que la mínima se situará alrededor de los 14 grados.

El cielo estará marcado por intervalos nubosos, con una situación que irá evolucionando a medida que avance la jornada. La posibilidad de precipitaciones aumentará especialmente durante la segunda mitad del día, aunque el ambiente seguirá siendo cálido.

Los 30 grados previstos para la capital ourensana contrastarán con las temperaturas que se registrarán a partir del martes. De hecho, el lunes será la última jornada de este episodio de temperaturas elevadas antes de la llegada de una masa de aire más inestable.

Martes, lluvia y tormentas con aviso amarillo

El cambio será especialmente evidente el martes. La provincia de Ourense estará bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, en una jornada en la que la inestabilidad será la gran protagonista.

En la ciudad, AEMET prevé cielos muy nubosos, lluvias y tormentas, con una probabilidad de precipitación muy elevada durante buena parte del día. Los chubascos podrán aparecer acompañados de aparato eléctrico y ser localmente intensos.

Relacionado La alerta amarilla por lluvias y tormentas se amplía este martes a toda la provincia de Ourense

Las temperaturas también acusarán el cambio. La máxima se quedará en torno a los 26 grados, cuatro menos que el lunes, mientras que las mínimas rondarán los 15 grados.

El episodio obligará a mantener la atención sobre la evolución de las tormentas, especialmente durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones. El aviso amarillo afecta al conjunto de la provincia, por lo que el riesgo no se limitará al entorno de la capital.

Miércoles, continúa la inestabilidad y bajan las temperaturas

El miércoles todavía quedarán restos de la situación inestable. Aunque ya no habrá aviso meteorológico activo, la lluvia seguirá teniendo presencia en Ourense. La previsión de AEMET mantiene una probabilidad de precipitación del 100% durante buena parte de la jornada, con cielos cubiertos o muy nubosos y posibilidad de chubascos.

El descenso térmico será más evidente. La ciudad tendrá una mínima de 13 grados y una máxima de 22, de modo que en solo dos días la temperatura máxima habrá caído unos ocho grados respecto al lunes.

El miércoles será, por tanto, una jornada de transición: todavía con paraguas y cielos grises, pero ya sin la situación de riesgo asociada a las tormentas del martes.

Jueves, llega la mejoría

El jueves supondrá el primer respiro claro después del episodio de lluvias y tormentas. AEMET prevé una importante mejoría de las condiciones meteorológicas en Ourense, con cielos poco nubosos y una probabilidad de precipitación muy baja, de alrededor del 5%.

Las temperaturas se moverán entre los 10 y los 23 grados, con una mañana bastante más fresca que las jornadas anteriores. La máxima también quedará lejos de los 30 grados registrados el lunes.

El cambio será especialmente visible en el estado del cielo: después de dos jornadas marcadas por las precipitaciones, el sol volverá a ganar protagonismo en Ourense, poniendo fin a la fase más inestable de la semana.