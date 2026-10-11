Los 30 grados regresan a Ourense esta semana en un otoño atípico

Después de un fin de semana de temperaturas más que agradables en toda la provincia de Ourense, en contraste con lo que cabría esperar por estas fechas del calendario, el mercurio seguirá subiendo durante los próximos días. La estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones mantendrán el ambiente seco y soleado en buena parte del territorio, con unos valores térmicos que apuntan a una situación excepcional para esta época del año.

Los termómetros marcaron este domingo 26,8 grados en la ciudad de Ourense, mientras que se dispararon hasta los 27,3 grados en Vilamartín de Valdeorras, dos registros que reflejan el ambiente casi veraniego que se vive en distintos puntos de la provincia. Las temperaturas mínimas también fueron suaves, sin bajar de los 13,6 grados en la capital ourensana, lo que permitió disfrutar de una noche relativamente templada.

En el conjunto de Galicia, la mínima más baja volvió a registrarse en Calvos de Randín, con 5,7 grados, mientras que en el resto del territorio las temperaturas apenas descendieron de los diez grados, salvo algunas excepciones. Los cielos se mantuvieron con cierta nubosidad a lo largo de la jornada, aunque sin precipitaciones destacables, en una situación meteorológica marcada por la estabilidad.

La previsión apunta a que esta tendencia continuará durante los próximos días, aunque con un incremento progresivo de las temperaturas máximas. Para hoy se esperan valores que rondarán los 27 grados en la ciudad de Ourense, mientras que el ascenso térmico será todavía más acusado a medida que avance la semana.

De cara al miércoles, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que los termómetros podrían alcanzar los 32 grados, unas temperaturas extraordinariamente elevadas para mediados de octubre. El episodio de calor no sería puntual, ya que los pronósticos contemplan que estos valores se mantengan durante buena parte de los días siguientes, prolongando el ambiente cálido hasta el próximo fin de semana.

Este escenario dejará jornadas más propias de finales de primavera o del verano que del otoño, con máximas elevadas durante las horas centrales del día y temperaturas mínimas relativamente suaves. Así, Ourense afronta varios días de calor anómalo para la época, en una semana en la que el calendario otoñal contrastará con las condiciones meteorológicas.