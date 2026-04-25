La AEMET activa una alerta amarilla por tormentas este domingo en Ourense

Estampa en las calles de la ciudad el pasado mes de mayo, en un episodio de tormentas.

El mes de abril se despide de Ourense con un contraste meteorológico, las altas temperaturas de los últimos días dejan lugar a las lluvias que en algunos casos ha obligado a la AEMET a emitir una alerta amarilla.

En su parte de este sábado, 25 abril, por la tarde, el organismo dio a conocer la entrada de un fenómeno meteorológico que dejará fuertes precipitaciones en forma de tormentas en la provincia de Ourense. Estas provocan que la provincia de Ourense esté en alerta amarilla afecta principalmente a la zona sur y de montaña.

Estas tormentas pueden superar los 15 litros por metro cuadrado y con la posibilidad de venir acompañadas de granizo.

Por su parte el servicio de emergencia de Galicia 112 pidió a la población que adopten las medidas necesarias para protegerse y mantenerse alerta. En el caso de necesitar ayuda, ponerse en contacto con las autoridades correspondientes.

Esta precipitaciones que se esperan a partir de la segunda mitad del domingo se prolongarán a lo largo de la semana, provocando que el final de abril esté pasado por agua tras el calor