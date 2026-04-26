La alerta amarilla se amplía en Ourense: lluvias intensas este lunes

Una jornada marcada por la lluvia persistente y cielos grises que dejaron calles mojadas y paraguas abiertos en la ciudad de Ourense.

La provincia de Ourense es una de las zonas afectadas por la inestabilidad meteorológica este lunes, con la activación de alerta amarilla debido a lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes durante la tarde. Esta situación forma parte de un episodio más amplio que afectará a varias comunidades del norte peninsular.

Según la previsión meteorológica, Ourense experimentará cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas, especialmente en las horas centrales y finales del día. Estas precipitaciones podrían alcanzar cierta intensidad en puntos del interior, lo que ha motivado la activación de alertas.

Tormentas vespertinas y ambiente inestable

El tiempo en Ourense estará marcado por una clara inestabilidad atmosférica. Durante la mañana, los cielos podrían presentar intervalos nubosos, pero será a partir del mediodía cuando aumente la nubosidad, dando paso a tormentas que pueden descargar con fuerza de forma puntual.

Además, no se descarta la presencia de brumas o bancos de niebla en zonas de montaña cercanas, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos del día.

Temperaturas sin grandes cambios en Ourense

En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas en Ourense. Las mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas podrían registrar ligeros cambios sin destacar grandes ascensos o descensos. Este comportamiento contrasta con el sur peninsular, donde se prevé un aumento notable de las temperaturas.