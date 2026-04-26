La alerta amarilla se amplía en Ourense: lluvias intensas este lunes
AEMET
Ourense activará avisos amarillos por tormentas este lunes, con lluvias localmente fuertes y chubascos vespertinos según la AEMET. Consulta la previsión completa.
La provincia de Ourense es una de las zonas afectadas por la inestabilidad meteorológica este lunes, con la activación de alerta amarilla debido a lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes durante la tarde. Esta situación forma parte de un episodio más amplio que afectará a varias comunidades del norte peninsular.
Según la previsión meteorológica, Ourense experimentará cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas, especialmente en las horas centrales y finales del día. Estas precipitaciones podrían alcanzar cierta intensidad en puntos del interior, lo que ha motivado la activación de alertas.
Tormentas vespertinas y ambiente inestable
El tiempo en Ourense estará marcado por una clara inestabilidad atmosférica. Durante la mañana, los cielos podrían presentar intervalos nubosos, pero será a partir del mediodía cuando aumente la nubosidad, dando paso a tormentas que pueden descargar con fuerza de forma puntual.
Además, no se descarta la presencia de brumas o bancos de niebla en zonas de montaña cercanas, lo que podría reducir la visibilidad en algunos momentos del día.
Temperaturas sin grandes cambios en Ourense
En cuanto a las temperaturas, no se esperan variaciones significativas en Ourense. Las mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas podrían registrar ligeros cambios sin destacar grandes ascensos o descensos. Este comportamiento contrasta con el sur peninsular, donde se prevé un aumento notable de las temperaturas.
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