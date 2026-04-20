Ourense cambiará las altas temperaturas por posibles tormentas

Ourense volvió a marcar ayer las temperaturas máximas de Galicia, alcanzando los 30,5 grados a las horas centrales de la tarde. Fue una jornada de calor intenso en la capital y en la cuenca del Miño, con registros muy similares en Arnoia (29,9ºC) y Leiro (29,8ºC). Sin embargo, la provincia sigue mostrando su cara más extrema: mientras la ciudad rozaba valores veraniegos, en Calvos de Randín el termómetro caía hasta los 4,5 grados durante la madrugada, marcando una oscilación térmica de 26 grados en un mismo día.

Ourense alcanzó ayer la máxima de toda la comunidad y calvos marcó la mínima durante la madrugada

La previsión para este lunes, 20 de abril, mantiene una tónica muy parecida. Se esperan cielos despejados con una mínima de 10 grados y una máxima que volverá a escalar hasta los 29 grados. Será un día de sol radiante, aunque conviene prestar atención al índice ultravioleta, que ya presenta niveles elevados para esta época del año.

El cambio de tendencia asomará el martes 21. Aunque el calor persistirá con máximas de 29 grados y mínimas que suben a los 12, la estabilidad empezará a flaquear. Por la tarde, la probabilidad de chubascos aumenta hasta el 55%, lo que podría dejar precipitaciones de carácter tormentoso tras una jornada de ambiente bochornoso.

Finalmente, el miércoles 22 se consolidará un alivio térmico más que necesario. El mercurio bajará hasta los 25 grados, devolviendo a la ciudad a un ambiente más propio de la primavera. Las nubes ganarán terreno y el riesgo de lluvia se mantendrá en un 30% durante la mañana, cerrando así este primer episodio de calor estival en Ourense.