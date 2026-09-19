Nueva alerta amarilla por calor en Ourense: las altas temperaturas se prolongan en septiembre

Ourense no termina de despedirse del verano. La provincia vuelve a quedar este sábado bajo aviso amarillo por altas temperaturas, en una nueva jornada en la que el mercurio seguirá situándose en valores elevados.

La situación podría prolongarse durante los próximos días, mientras el organismo autonómico mantiene activa una alerta sanitaria por las elevadas temperaturas en varios puntos de la provincia.

El aviso afecta especialmente al interior ourensano y se mantiene por las temperaturas previstas durante las horas centrales del día. Aunque lejos de los registros extremos de las últimas semanas, el calor vuelve a situar a Ourense entre las zonas de Galicia bajo vigilancia meteorológica.

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La situación prolonga un septiembre especialmente cálido en la provincia, que ha llegado a registrar temperaturas cercanas a los 38 grados. La capital ourensana alcanzó los 37,7 grados el pasado 14 de septiembre, en una jornada marcada por el calor.

Las recomendaciones pasan por evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, beber agua con frecuencia y extremar la precaución con niños, mayores y personas especialmente vulnerables.