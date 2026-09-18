Ourense encara un fin de semana de calor con hasta 35 grados de máxima

El calor vuelve a ganar protagonismo en Ourense este fin de semana. Los termómetros suben de forma progresiva hasta alcanzar los 33 grados el sábado y los 35 el domingo, en unas jornadas marcadas por el predominio de los cielos despejados y la ausencia de lluvias.

Viernes: el calor gana fuerza

El viernes sirve de anticipo al ambiente cálido que marca el fin de semana. Los cielos permanecen mayoritariamente despejados y las temperaturas mantienen una tendencia ascendente, con un ambiente especialmente agradable durante las horas centrales del día.

La jornada deja así las primeras señales de un episodio de calor que se mantiene durante el sábado y alcanza su punto más elevado el domingo.

Sábado: hasta 33 grados y cielo despejado

El sábado comienza con temperaturas mínimas de 13 grados en Ourense, aunque el ambiente se calienta rápidamente a medida que avanza la jornada. AEMET prevé una máxima de 33 grados, con cielos despejados durante todo el día y sin probabilidad de precipitaciones.El viento es flojo, con predominio de componente nordeste, mientras que la noche vuelve a ser más fresca, aunque con temperaturas todavía suaves.

Domingo: el calor sube hasta los 35 grados

El domingo es la jornada más calurosa del fin de semana. La previsión sitúa la temperatura mínima en 14 grados y la máxima en 35, dos grados más que el sábado. El cielo continúa despejado y tampoco se esperan precipitaciones.

El ambiente es especialmente cálido durante las horas centrales del día, con unas condiciones más propias del verano que de la recta final de septiembre.