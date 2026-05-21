Alerta amarilla en Ourense por calor este viernes con máximas de 36 °C
AEMET
La AEMET activa una alerta amarilla por calor en Ourense este viernes, 22 de mayo, entre las 14:00 y las 19:59 horas.
El calor regresa a Ourense. La zona del Miño, que engloba la capital de provincia, Ribadavia o Luíntra, registra un aviso por altas temperaturas este viernes, 22 de mayo. Según los datos oficiales de la AEMET, se prevé que los termómetros alcancen una temperatura máxima de 36°C.
El aviso está catalogado bajo el nivel de "peligro bajo" debido al incremento previsto de las temperaturas máximas. La vigencia de esta situación de riesgo comenzará formalmente a las 14:00 horas de la tarde.
La alerta en esta zona de la provincia de Ourense se prolongará durante un periodo de seis horas, mientras se prevee que remate a las 19:59 horas de la misma jornada del viernes. Por el momento, no hay ninguna alerta emitida para el sábado en la provincia.
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