Alerta amarilla por tormentas en Ourense este sábado: buena parte de la provincia arranca el fin de semana bajo el paraguas

La provincia de Ourense afrontará este sábado una jornada marcada por las tormentas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado un aviso de nivel amarillo para una parte importante del territorio.

Según el mapa de avisos previsto para el 3 de octubre, la zona afectada comprende una amplia franja del sur y este de Ourense, mientras que el resto de Galicia permanecerá inicialmente fuera de este nivel de alerta por tormentas.

El nivel amarillo indica la existencia de peligro bajo, aunque con fenómenos meteorológicos que pueden resultar adversos de forma puntual. En episodios de este tipo, las tormentas pueden presentarse de manera irregular y alcanzar una intensidad mayor en zonas concretas.

La advertencia llega después de una semana en la que Ourense ha pasado en pocos días de un ambiente prácticamente veraniego a un escenario mucho más propio del otoño. El pasado jueves 24 de septiembre todavía se alcanzaron 36,6 grados en la estación de Aemet de Ourense, mientras que el día 25 la máxima bajó ya hasta los 30,4 grados.