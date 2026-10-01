Alerta roja por lluvia en Valencia: el ayuntamiento suspende las clases

El Ayuntamiento de València ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) tras la declaración de alerta roja por lluvias emitida por la Generalitat Valenciana sobre la base de las predicciones de la Aemet. El pronóstico meteorológico establece un nivel de riesgo naranja por precipitaciones y tormentas entre las 14:00 y las 18:00 horas, elevándose a alerta roja desde las 18:00 horas hasta la 01:00 de la madrugada. Como medida prioritaria, el consistorio ha ordenado la suspensión de la actividad lectiva en todos los centros educativos, la Universidad Popular, centros ocupacionales, de mayores y de juventud a partir de las 15:00 horas de este jueves, una restricción que se extenderá durante todo el viernes 2 de octubre.

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Dentro del paquete de medidas preventivas, el municipio procederá al cierre generalizado de parques y jardines, cementerios, bibliotecas, museos y centros culturales desde las tres de la tarde, prohibiendo asimismo el acceso a los arenales de las playas. En el Parque Natural de la Devesa-Albufera quedan canceladas todas las actividades autorizadas y se clausuran tanto la Casa Forestal como el embarcadero de Pujol. En el ámbito de la atención social, la Cruz Roja habilitará el Polideportivo de Benimaclet como refugio para personas en situación de sinhogarismo, reforzando la red de los tres Centros de Atención de Emergencias Sociales (CAES) en funcionamiento.

La alerta contempla además la suspensión de todas las actividades deportivas municipales, los eventos al aire libre, los actos organizados por la Junta Central Fallera y las pruebas de oposiciones municipales fijadas para la tarde del jueves. Las autoridades locales han hecho un llamamiento al cese de la actividad en sedes sociales y locales de reunión para reducir al mínimo los desplazamientos por carretera. Paralelamente, se han anulado las visitas turísticas guiadas y los operarios han intensificado los trabajos de limpieza y desobstrucción de imbornales en los puntos más vulnerables de la red de alcantarillado.