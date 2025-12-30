El Año Nuevo llega de la mano "Francis", la quinta borrasca de gran impacto de la temporada 2025/2026

El 2026 llega de la mano de una nueva borrasca con gran impacto llamada "Francis", que provocará lluvias localmente fuertes en Canarias este jueves, que previsiblemente el viernes afectarán al oeste peninsular, con lluvias abundantes, mientras que el fin de semana se extenderán al resto del territorio, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AMET). Durante estas jornadas, la niebla será la protagonista, más densa y persistente en el interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas, en especial en la Norte donde podrá ser engelante.

Además, las temperaturas por lo general descenderán, con heladas en interiores la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, mientras que soplará tramontana con intervalos fuertes en Ampurdán, con viento moderado en litorales, Ebro y Baleares, y flojo en el resto. En Canarias, predominarán los intervalos nubosos sin cambios en temperaturas y viento flojo del sur y este arreciando este martes de Nochevieja.

"Francis" es la sexta en la lista de borrascas y danas de gran impacto en la temporada 2025/2026, nombradas por el Grupo Suroeste europeo, conformado por los Servicios Metereológicos de Portugal (IPMA), Francia (Météo-France), Bélgica (RMI), Luxemburgo (MeteoLux), Andorra (Servei Meteorològic Nacional) y España (AEMET). Después de "Alice" -que fue una dana-, "Benjamin", "Claudia", "Davide" y "Emilia", hay previstos otros 15 fenómenos climáticos de esta categoría para la misma temporada.

Por otro lado, la AEMET indica que, en líneas generales, se espera que este martes y miércoles sean secos, a excepción de algunos chubascos ocasionales en Baleares -que podrían afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y Estrecho- así como lluvias débiles en el Cantábrico.

Comienzo del 2026

No obstante, con la llegada de 2026, el jueves las altas presiones se retirarán y darán paso a una borrasca atlántica y sus frentes asociados, por lo que se esperan precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 en Canarias y--en el escenario más probable- desde el día 2 en el oeste peninsular, que se extenderá hasta afectar al resto del territorio.

En este sentido, los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán e islas Canarias, con probables acumulados significativos. Además, se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte.

Al mismo tiempo, las temperaturas aumentarán a nivel general, con probables descensos al final de la jornada, y con heladas que afectarán a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, con tendencia a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Asimismo, predominará el viento de componentes sur y oeste, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península.

¿Reyes con lluvia y frío?

AEMET ha matizado que aún prevalece mucha incertidumbre por el alcance de predicción para el próximo lunes, pero prevé que la borrasca atlántica se transforme en una baja poco profunda situada en el Mediterráneo occidental que dejará cielos cubiertos en la mitad sureste peninsular, donde irán acompañadas de precipitaciones que pueden ser intensas en zonas próximas al litoral.

De esta forma, espera la presencia de nieve en una buena parte de la mitad sureste en cotas relativamente bajas, cielos nubosos con precipitaciones en los litorales atlánticos y -en general- vientos del norte acompañados de un descenso de temperaturas.