Aviso amarillo: temperaturas que rozarán los 40º y posibles lluvias para este fin de semana en Ourense
PREVISIÓN DEL TIEMPO
El fin de semana en Ourense combinará un sábado con probables precipitaciones por la tarde y máximas de 34 ºC, con un domingo de sol y bochorno en el que los termómetros volverán a escalar hasta los 37 ºC
El fin de semana del 15 y 16 de agosto estará marcado por el calor en Ourense, donde la Xunta mantendrá activo el aviso amarillo por altas temperaturas durante ambas jornadas. Aunque la predicción muestra un comportamiento meteorológico algo diferenciado —con un sábado más inestable y un domingo de nuevo despejado—, el ambiente caluroso continuará siendo el gran protagonista en la provincia.
Previsión para el sábado 15 de agosto
El sábado arrancará bajo aviso amarillo y con cielos de nubes y claros en las primeras horas. Por la tarde, la nubosidad se intensificará y se esperan precipitaciones o chubascos, lo que dará un ligero respiro al mercurio marcando máximas de 34 ºC. De cara a la noche, las lluvias remitirán progresivamente. Las temperaturas mínimas descenderán de forma moderada hasta los 17 ºC.
Previsión para el domingo 16 de agosto
El domingo se mantendrá la alerta amarilla por calor en una jornada que se iniciará con cielos despejados por la mañana. A lo largo de la tarde podrán desarrollarse algunos intervalos nubosos, quedando nuevamente la noche despejada. Las temperaturas máximas sufrirán un nuevo ascenso hasta alcanzar los 37 ºC, mientras que las mínimas se mantendrán estables en los 17 ºC.
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