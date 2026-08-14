Ourense llega por primera vez a los 40 grados en este agosto

La ciudad de Ourense ha registrado este jueves por primera vez en lo que va de mes de agosto una temperatura máxima de 40 grados, devolviendo al valle del Miño a su posición habitual como uno de los puntos más cálidos de Galicia. Tras un arranque de mes de perfil más moderado, la consolidación de las altas presiones y la entrada de una masa de aire cálido sobre el interior peninsular han terminado por disparar los termómetros.

El episodio de este jueves devuelve además a la provincia de Ourense al centro del mapa del calor en Galicia, con el valle del Miño y la comarca de Valdeorras entre las zonas donde se esperan los valores más elevados durante los próximos días. La situación de estabilidad atmosférica favorecerá que el calor continúe acumulándose en el interior, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

El dato contrasta con el balance del mes de agosto del año pasado, cuando esta misma barrera de los 40 grados se rebasó hasta en siete ocasiones distintas, lo que dibuja un verano con un comportamiento térmico más fragmentado, aunque igualmente exigente en sus picos de calor.

Según MeteoGalicia, la previsión para los próximos días no contempla un alivio inmediato. El patrón meteorológico mantendrá la estabilidad y las temperaturas elevadas en la provincia, con máximas que continuarán moviéndose en torno a los 35 y 37 grados en las zonas más cálidas, entre ellas el entorno de Ourense y Valdeorras. A las sofocantes jornadas diurnas se sumarán además noches cálidas, con temperaturas mínimas que en algunos puntos podrían mantenerse próximas a los 18 o 19 grados.