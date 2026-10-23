La borrasca Austen da una tregua a Ourense: el sábado será el mejor día del fin de semana

El paso de la borrasca Austen por Galicia marcará el inicio del fin de semana en Ourense, aunque sus efectos serán menos intensos que en las zonas costeras. La ciudad afrontará un viernes con cielos nubosos y posibilidad de lluvias débiles, antes de una mejoría que se hará más evidente el sábado.

Las previsiones de AEMET apuntan a temperaturas máximas cercanas a los 19 grados este viernes, con mínimas en torno a los 7 grados. De cara al fin de semana, los termómetros se mantendrán suaves para esta época del año, aunque la evolución de la nubosidad podría volver a dejar precipitaciones el domingo.

Viernes, 23 de octubre: lluvias débiles por la influencia de Austen

La borrasca Austen deja este viernes una jornada de cielos nubosos en Ourense, con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente durante las primeras horas. El frente asociado al fenómeno meteorológico perderá influencia progresivamente y dará paso a una situación más estable en el interior de Galicia.

Las temperaturas se moverán entre los 7 y los 19 grados, con un ambiente relativamente suave durante las horas centrales del día. A diferencia de lo que sucede en el litoral gallego, donde el temporal está dejando fuertes rachas de viento y oleaje, no se esperan efectos especialmente intensos de la borrasca en la capital ourensana.

Sábado, 24 de octubre: regresa la estabilidad a Ourense

El sábado será, en principio, el día más favorable del fin de semana para disfrutar de actividades al aire libre. La previsión apunta a cielos poco nubosos o con intervalos de nubes, sin precipitaciones significativas y con una mejoría respecto a la jornada anterior.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 20 grados, según la previsión de AEMET, por lo que la mañana será más fría, mientras que durante las horas centrales se alcanzarán valores agradables. La ausencia de lluvias favorecerá una jornada más tranquila tras el paso de Austen.

Domingo, 25 de octubre: aumentan las nubes y podría volver la lluvia

El domingo podría traer un nuevo cambio en el estado del cielo. Las previsiones apuntan a un aumento de la nubosidad y a la posibilidad de precipitaciones, aunque su probabilidad y distribución podrán variar a medida que se acerque la jornada.

Los termómetros se mantendrán en valores suaves, con máximas que rondarán los 20 grados y mínimas próximas a los 10. De este modo, Ourense despedirá el fin de semana con temperaturas relativamente templadas para finales de octubre, pero con una situación meteorológica algo más incierta que la prevista para el sábado.

En conjunto, la capital ourensana pasará de las lluvias débiles del viernes a una tregua el sábado, antes de un domingo en el que podría regresar la inestabilidad. La evolución de las precipitaciones será el principal factor que habrá que seguir durante los próximos días.