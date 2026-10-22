La borrasca Austen llega a Ourense con ciclogénesis explosiva: cuándo se notarán sus efectos

La borrasca Austen ya está dejando sentir sus efectos en Galicia este jueves, 22 de octubre, con un episodio de viento intenso y temporal marítimo que alcanzará su mayor fuerza durante las próximas horas. Aunque las consecuencias más importantes se concentrarán en las provincias costeras, Ourense también notará la influencia de este fenómeno meteorológico, principalmente con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones.

¿Cuándo llegará la borrasca Austen a Ourense?

La influencia de Austen se dejará notar en la provincia durante la noche del jueves 22 al viernes 23 de octubre, coincidiendo con el paso de un frente asociado a la borrasca. En la ciudad de Ourense, las previsiones apuntan a cielos cubiertos durante buena parte del jueves, con posibilidad de lluvias débiles a última hora del día y durante la madrugada del viernes.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucederá en la costa gallega, no se espera que la capital ourensana registre vientos especialmente intensos. Tampoco constan avisos meteorológicos oficiales para Ourense por este episodio en las consultas realizadas.

Para el viernes 23, la previsión apunta a una mejoría progresiva, con intervalos nubosos, precipitaciones escasas y temperaturas máximas que podrían situarse entre los 17 y los 19 grados.

Galicia, en alerta por la borrasca Austen

El escenario será muy distinto en otros puntos de Galicia. Este jueves 22, las provincias de A Coruña y Lugo se encuentran entre las zonas afectadas por avisos meteorológicos debido al fuerte viento y al temporal costero. Las previsiones contemplan rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en puntos especialmente expuestos, mientras que el oleaje alcanzará su momento más adverso durante el viernes 23 de octubre, con olas de entre cinco y siete metros y la posibilidad de que algunas superen aisladamente los diez metros.

En la provincia de A Coruña, el periodo más complicado de este jueves se concentra entre las 18:00 y las 21:00 horas, con avisos por viento y fenómenos costeros.

¿Qué tiempo hará en Ourense durante el fin de semana?

El paso de Austen será relativamente rápido y, después de su influencia durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse en Ourense.

El sábado 24 de octubre se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas próximas a los 17 o 18 grados y escasas probabilidades de precipitación.

Para el domingo 25, las previsiones anticipan un ambiente más templado, con máximas que podrían alcanzar los 20 o 21 grados.

De este modo, Ourense quedará al margen de los efectos más severos de Austen, aunque el paso de esta borrasca con nombre propio marcará la situación meteorológica de Galicia durante la recta final de la semana.