La borrasca Bruna deja una semana de lluvias en Ourense y temperaturas más suaves

La borrasca Bruna marca la evolución meteorológica de la semana en la provincia de Ourense. La llegada de varios frentes atlánticos deja lluvias generalizadas y persistentes, especialmente durante las jornadas del lunes, martes y miércoles. Este episodio de inestabilidad llega acompañado de un ascenso de las temperaturas, que pone fin al ambiente frío de los últimos días y mantiene las máximas alrededor de los 20 grados.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y MeteoGalicia, las precipitaciones son las grandes protagonistas de una semana en la que apenas hay tregua para los paraguas. La influencia de Bruna, situada al oeste de la Península, favorece la entrada de sucesivos frentes que afectan a Galicia.

Lunes: lluvias generalizadas en la provincia de Ourense

La semana comienza con cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas en la provincia de Ourense. La borrasca Bruna hace notar sus efectos con lluvias que ganan intensidad a medida que avanza la jornada, especialmente durante la tarde y la noche.

En la ciudad de Ourense, la probabilidad de precipitación alcanza el 100% y las temperaturas oscilan entre los 13 y los 21 grados. El viento sopla de componente sur y acompaña la entrada de aire más húmedo y templado.

Martes: continúa la inestabilidad por la borrasca Bruna

La situación meteorológica apenas experimenta cambios durante el martes. Los cielos permanecen muy nubosos y las precipitaciones continúan afectando a buena parte de la provincia, con posibilidad de episodios localmente intensos.

La influencia de Bruna mantiene el ambiente húmedo y las temperaturas siguen siendo suaves para esta época del año. En la ciudad de Ourense, los termómetros se mueven entre los 12 y los 20 grados, con una probabilidad de lluvia del 100%.

Miércoles: otro día marcado por las lluvias en San Martiño

El miércoles, jornada de San Martiño y festivo en la ciudad de Ourense, está también condicionado por el paso de frentes asociados a la borrasca Bruna. Las precipitaciones continúan presentes durante buena parte del día, por lo que las celebraciones al aire libre pueden verse condicionadas por el mal tiempo.

La previsión de AEMET mantiene una probabilidad de lluvia del 100% en la capital provincial, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas que alcanzan los 21. El viento sigue soplando de componente sur.

Jueves: las lluvias comienzan a perder intensidad

La situación empieza a mejorar progresivamente a partir del jueves, aunque la inestabilidad sigue presente en la provincia de Ourense. Los cielos continúan nubosos y todavía se esperan precipitaciones, pero la intensidad de las lluvias tiende a disminuir respecto a las jornadas anteriores.

Las temperaturas experimentan un ligero descenso, con mínimas de unos 10 grados y máximas que rondan los 19 en la ciudad de Ourense. La evolución de Bruna y de los frentes asociados determina cuándo llega una tregua más estable.