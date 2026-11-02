El tiempo: Ourense recibe noviembre entre la San Martiño, los magostos y la llegada del frío

Ourense comienza noviembre con un tiempo propio del otoño, aunque las temperaturas todavía permitirán disfrutar de tardes relativamente agradables. La previsión apunta a una evolución progresiva hacia un ambiente más frío, con máximas que pasarán de los 20 grados de los primeros días a valores próximos a los 12 grados al finalizar el mes.

Las mínimas también irán descendiendo, especialmente durante la segunda mitad de noviembre, cuando el termómetro podría situarse cerca de los 2 grados en la capital. La evolución meteorológica estará marcada por el contraste entre las temperaturas diurnas y las de primera hora de la mañana, aunque las previsiones a largo plazo deberán confirmarse conforme se acerquen las fechas.

Noviembre también es uno de los meses más ligados a la tradición de los magostos en Ourense, con reuniones en torno al fuego y las castañas asadas. Las celebraciones populares llenaran plazas, barrios y espacios al aire libre, en una época en la que el frío empieza a hacerse notar, especialmente al caer la noche.

Primer tercio de noviembre: temperaturas suaves para la San Martiño

Los primeros diez días de noviembre estarán marcados por unas temperaturas relativamente suaves para esta época del año. En la capital ourensana, las máximas se situarán entre los 17 y los 22 grados durante las primeras jornadas, mientras que las mínimas bajarán progresivamente desde los 6 grados hasta valores próximos a los 3 grados.

El domingo 8 de noviembre, fecha en la que se celebra la 49ª edición de la Carrera Pedestre Popular de San Martiño, el termómetro podría alcanzar los 17 grados, con una mínima de alrededor de 11 grados. La cita deportiva recorrerá las calles de Ourense en una jornada que, de cumplirse esta tendencia, ofrecerá temperaturas moderadas para los participantes y el público.

La previsión deberá confirmarse en los días previos a la carrera, especialmente en lo relativo a la posible presencia de nubes o precipitaciones.

Segundo tercio de noviembre: las máximas rondan los 17 grados

Entre el 11 y el 20 de noviembre, las máximas se moverán en torno a los 15-18 grados durante buena parte del periodo, mientras que las mínimas oscilarán entre los 5 y los 8 grados en la capital.

El ambiente será más frío durante las primeras horas del día y al caer la noche. En las zonas de montaña y en los municipios situados a mayor altitud, las temperaturas serán más bajas que en la ciudad.

Todavía no es posible concretar la distribución de las precipitaciones para estas fechas, pero se apunta que el descenso térmico vendrá acompañado de lluvias.

Tercer tercio de noviembre: el termómetro se acerca a los 2 grados

Entre el 21 y el 30 de noviembre, las máximas podrían descender desde los 16 grados hasta valores próximos a los 12 grados, mientras que las mínimas se acercarían a los 2 grados en las últimas jornadas.

El frío será especialmente notable durante las mañanas. Las tardes también perderán parte del ambiente suave de las primeras semanas, con temperaturas que se situarán progresivamente por debajo de los 15 grados.

En las zonas de mayor altitud de la provincia, los termómetros podrán marcar valores todavía más bajos. La posible llegada de episodios de frío más intenso y la evolución de las precipitaciones dependerán de las próximas actualizaciones meteorológicas.