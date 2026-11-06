La borrasca Bruna amenaza Ourense: fuertes lluvias y posibles tormentas hasta el martes

La provincia de Ourense afronta varios días marcados por la inestabilidad meteorológica debido a la llegada de la borrasca Bruna. Según las previsiones de la Aemet, la probabilidad de precipitaciones será elevada desde este viernes y se mantendrá durante buena parte del inicio de la próxima semana, con posibles episodios de lluvia intensa y tormentas en distintos puntos de Galicia.

El cambio de tiempo comienza este viernes, 6 de noviembre, cuando el primer frente asociado a la borrasca entra por el noroeste peninsular. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia y llegar acompañadas de tormentas. En Ourense, la lluvia gana protagonismo durante la segunda mitad de la jornada, después de un día que todavía permite disfrutar de algunos claros. La previsión para la ciudad refleja la llegada de las precipitaciones y su continuidad durante los próximos días. La probabilidad de lluvia alcanza el 75% durante la tarde de este viernes y sube hasta el 100% por la noche.

El sábado comienza también con una elevada posibilidad de precipitaciones, que alcanza el 90% durante la mañana. Sin embargo, la situación mejora durante la tarde, cuando el porcentaje baja al 10%. Esta tregua será temporal, ya que el domingo vuelven a aumentar las opciones de lluvia, especialmente durante la segunda mitad del día, con una probabilidad del 95%. La situación se mantiene durante el lunes y el martes, jornadas en las que Aemet sitúa la probabilidad de precipitaciones en el 100%.

Las temperaturas se mantienen relativamente suaves para esta época del año. En la capital, las máximas oscilan entre los 19 y los 23 grados, mientras que las mínimas se sitúan entre los 11 y los 13 grados durante buena parte del episodio. Estos porcentajes representan la probabilidad de que se produzcan precipitaciones, no su intensidad ni la cantidad de agua acumulada. Por ello, la previsión de lluvia para toda una jornada no implica que vaya a llover de forma continua.

La previsión apunta a que las precipitaciones comienzan a perder intensidad a partir del miércoles 11 de noviembre, aunque Aemet no descarta que todavía se produzcan chubascos fuertes en algunos puntos de la Península y Canarias.

De este modo, Ourense afronta varios días marcados por la inestabilidad, con una primera jornada de lluvias este viernes, una posible tregua durante parte del sábado y un nuevo empeoramiento a partir del domingo. La evolución de Bruna y de los sucesivos frentes determinará finalmente la cantidad de agua que recogerá cada zona de la provincia.

El oeste de Galicia concentra las lluvias más intensas

Aunque Ourense se encuentra dentro del área de influencia de Bruna, Aemet sitúa los acumulados más importantes en la vertiente atlántica gallega y en otras zonas del oeste peninsular. La posición de la borrasca y la sucesión de frentes condicionan la distribución de las precipitaciones, por lo que su incidencia será desigual en el territorio ourensano.

El domingo, 8 de noviembre, llegan nuevos frentes que dejan lluvias prácticamente generalizadas en la mitad occidental peninsular. En Galicia, los chubascos pueden ser fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados localmente de tormentas.

Esta situación se mantiene durante el lunes y el martes, cuando continúan entrando sistemas frontales por el oeste. Las zonas más favorables a los vientos del suroeste, entre ellas la vertiente atlántica gallega, pueden registrar los mayores acumulados de agua.

Viento fuerte y posibles crecidas de los ríos

La borrasca Bruna no solo trae lluvia. Aemet también advierte de rachas de viento localmente muy fuertes en las zonas altas de Galicia, especialmente durante el paso de los frentes. El viento del sur y suroeste acompañará buena parte de este episodio. Otro de los aspectos que requiere atención es la acumulación de precipitaciones. Protección Civil, de acuerdo con las previsiones de Aemet, alerta de la posibilidad de inundaciones locales en zonas bajas y crecidas de los ríos, especialmente en los territorios donde las lluvias sean más persistentes.

El temporal marítimo también afectará a la costa occidental gallega a partir del domingo, con viento fuerte y olas que pueden alcanzar entre cinco y seis metros.