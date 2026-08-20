Una "borrasca impropia del mes de agosto" traerá fuertes lluvias a Ourense esta semana

Una jornada marcada por la lluvia persistente y cielos grises en Ourense

Ourense se prepara para unos días de tiempo más propio del otoño que del final de agosto. La semana comenzará con temperaturas todavía agradables, pero los termómetros irán bajando poco a poco hasta quedarse en solo 23 grados de máxima, una cifra muy alejada de los cerca de 30 grados habituales en estas fechas. Además, las lluvias irán ganando presencia, sobre todo por las tardes y noches.

El peor momento llegará a mitad de la próxima semana, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 80% y las máximas apenas llegarán a los 23 grados. Todo ello bajo la influencia de una "borrasca impropia del mes de agosto", según aseguró el meteorólogo José Antonio Maldonado al portal Meteored.

Jueves 20 - Intervalos de nubes y claros con riesgo moderado de lluvia

El jueves será un día cambiante, con nubes y claros y posibilidad de alguna lluvia. Las temperaturas estarán entre los 18 y los 27 grados.

Aunque todavía no será una jornada especialmente fría, el tiempo ya dejará algunas señales del cambio que se avecina.

Viernes 21 - Tregua soleada y bajada de las mínimas

El viernes llegará una pequeña tregua. Predominarán los claros y el ambiente soleado, con solo un 5% de probabilidad de lluvia.

Las máximas seguirán en los 27 grados, pero las mínimas bajarán hasta los 14 grados, por lo que la mañana será bastante más fresca.

Sábado 22 - Cambio de tendencia y nubosidad en aumento

El sábado comenzará a cambiar el tiempo. Las nubes irán ganando terreno y la posibilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde y la noche, cuando llegará al 55%.

Las temperaturas se mantendrán entre los 14 y los 27 grados, aunque el ambiente será cada vez menos veraniego.

Domingo 23 - Subida térmica previa a la llegada de los chubascos

El domingo todavía habrá tiempo para una última subida de las temperaturas. Ourense alcanzará los 29 grados, con una mínima de 16.

Pero la tarde traerá lluvias y chubascos, una situación que irá a más durante los días siguientes.

Lunes 24 - Caída de los termómetros y primeras precipitaciones de la borrasca

El lunes los termómetros comenzarán a caer con fuerza. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 25 grados.

También aumentará la presencia de la lluvia, especialmente durante la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones será del 50%. El ambiente será ya mucho más fresco que el habitual en agosto.

Martes 25 - El día más crítico: precipitaciones intensas y ambiente otoñal

El martes será el peor día de la semana. La lluvia ganará protagonismo y la probabilidad de precipitaciones fuertes alcanzará el 80%.

Además, las temperaturas serán muy bajas para estas fechas: entre 13 y 23 grados. La máxima se quedará unos siete grados por debajo de los valores habituales de finales de agosto, dejando una jornada con un ambiente más propio del otoño.

Miércoles 26 - Inestabilidad persistente en el tramo final del día

El miércoles continuará el tiempo revuelto. Los termómetros volverán a marcar entre 12 y 23 grados, mientras que la probabilidad de lluvia será del 60%.

Los chubascos tendrán más opciones de aparecer durante la parte final de la jornada.

Jueves 27 - Ligera recuperación térmica sin perder de vista los chubascos

El jueves habrá una ligera recuperación, aunque seguirá haciendo fresco para estar a finales de agosto. Las temperaturas estarán entre los 12 y los 24 grados.

La lluvia todavía seguirá presente, con un 45% de probabilidad durante la noche, por lo que el tiempo continuará siendo inestable.

En pleno verano, este episodio obligará a los ourensanos a recuperar durante unos días el paraguas y alguna prenda de abrigo, algo poco habitual en la provincia durante el mes de agosto. La parte positiva es que la calidad del aire se mantiene favorable, sin cambios destacados en este aspecto.