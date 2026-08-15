Los embalses de Ourense se mantienen al 74% pese a la ausencia de lluvia

Los embalses de la provincia afrontan la segunda mitad de agosto con un nivel de reservas todavía elevado, aunque con diferencias importantes entre unas presas y otras. Según los últimos datos publicados esta semana, el conjunto de los 17 embalses contabilizados acumula 1.188 hectómetros cúbicos de agua sobre una capacidad total de 1.603, lo que sitúa la ocupación provincial en torno al 74,1%.

La situación se mantiene relativamente favorable pese a las altas temperaturas y a la escasez de precipitaciones propia de estas fechas. De hecho, los registros recientes muestran que Ourense conserva unas reservas superiores a la media de los últimos años, gracias en buena medida a las abundantes lluvias acumuladas durante los meses de invierno. A finales de julio, la provincia tenía sus embalses al 75,7% de capacidad.

Entre los grandes embalses destaca O Bao, que almacena 220 hectómetros cúbicos de los 238 que puede albergar, alcanzando una ocupación del 92,4%. También presenta un nivel elevado Prada, con 101 hectómetros cúbicos sobre 122, cerca del 83%, mientras que Castrelo se sitúa en el 86,7%, con 52 hectómetros cúbicos almacenados.

En el caso de As Portas, uno de los mayores embalses de la provincia, las reservas alcanzan los 402 hectómetros cúbicos, equivalentes al 75% de su capacidad. Esta cifra supone dos hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, aunque permanece por debajo de los 447 hectómetros cúbicos registrados en las mismas fechas de 2025.

La situación es más ajustada en otros embalses. Edrada apenas almacena 5 de sus 14 hectómetros cúbicos de capacidad, un 35,7%. Pías se encuentra al 50%, mientras que Santa Eulalia alcanza el 60%. También Albarellos, con 42 hectómetros cúbicos sobre 91, se queda en torno al 46%. En As Conchas, las reservas ascienden a 43 hectómetros cúbicos, el 53,8% de su capacidad.

Resto de Galicia

El descenso también se aprecia en algunos de los principales sistemas. San Esteban cuenta con 177 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, mientras que Salas pierde tres y se queda en 38. Velle registra 12 hectómetros cúbicos, dos menos que siete días antes.

El contexto gallego refleja una situación algo menos holgada. Los embalses de la comunidad acumulaban el 10 de agosto 2.178 hectómetros cúbicos, el 67,6% de su capacidad, con una caída semanal de 32 hectómetros. Ourense concentra una parte muy importante de estas reservas y mantiene un nivel de llenado superior al promedio autonómico. La provincia encara el tramo más exigente del verano con una reserva hídrica todavía sólida, aunque la ausencia de lluvias no invita al optimismo.