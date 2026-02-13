La borrasca Oriana deja este viernes un nuevo golpe en Ourense, antes de la tregua del sábado

La borrasca Oriana lanza este viernes su último embate con lluvias intensas y una caída de la cota de nieve a 700 metros. Tras un febrero récord -donde en 11 días ha llovido el doble que en todo un mes normal-, la Confederación Hidrográfica mantiene 22 avisos, con nivel rojo en el Sil (O Barco) y el Miño estabilizado en caudales máximos, aunque avanzan posibles nuevas crecidas hoy en el Avia.

El temporal cortó este jueves la línea Lugo-Ourense por una avería en Os Peares, tras la caída de un árbol, y la Diputación ha activado obras de emergencia tras el derrumbe de la carretera en Carballeda de Avia. Un operativo de 80 operarios trabaja en toda la provincia para limpiar desprendimientos y garantizar la seguridad. La esperanza llega este Sábado de Entroido: el anticiclón regresa transitoriamente, aunque el domingo se volverá a nublarse y el lunes habrá algunas lloviznas, antes de la llegada de más frentes el Miércoles de Ceniza.

Seguir saliendo a la calle es crucial para la salud

A pesar del mal tiempo, los facultativos insisten en no abandonar el hábito de salir a la calle cuando el tiempo lo permita. La exposición a la luz solar es clave para prevenir el déficit de vitamina D, fundamental para la salud ósea, el sistema inmunitario y el equilibrio general del organismo, y esto se mantiene a pesar de las lluvias.

La médica de familia Mercedes Hernández recuerda que “15 minutos al día por la mañana es necesario, tanto por la vitamina D como por el estado de ánimo”. Este buen hábito, acompañado de una dieta equilibrada, ayuda a compensar la menor radiación solar del invierno y a mejorar también el bienestar emocional de la población.