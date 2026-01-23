Cabeza de Manzaneda registra la temperatura más baja de Galicia tras la entrada de la borrasca Ingrid con -6ºC
BAJO CERO EN OURENSE
La provincia de Ourense registró la temperatura más baja de este viernes en Galicia, coincidiendo con la presencia de la borrasca Ingrid, con los -6ºC en Cabeza de Manzaneda
La entrada de la borrasca Ingrid a Galicia y que tiene parte de la comunidad en alerta naranja dejó temperaturas muy bajas por debajo de los cero grados en algunos puntos. Uno de ellos Cabeza de Manzaneda en Ourense que registró la mínima.
Los termómetros en la localidad ourensana marcaron -6.1 ºC a primera hora de este viernes marcado por el temporal y la nieve como consecuencias de la borrasca.
Según los datos registrados por las estaciones de Meteogalicia, el punto más frío de la provincia -y de toda la comunidad autónoma- se localizó en Cabeza de Manzaneda, donde el mercurio se desplomó hasta los -6,1 grados centígrados.
Esto provoca que algunas localidades de Ourense como A Veiga, A Mezquita o Montederramo se vean afectadas por las nevadas con acumulaciones superiores a los 15 centímetros.
