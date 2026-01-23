Ourense, blindada ante la nieve: ni clases ni camiones por la borrasca Ingrid este viernes

Así estaba la entrada y salida de Ourense en la A-52, a la altura de Padornelo, este jueves por la tarde.

La provincia de Ourense amanece este viernes bajo un escenario de excepcionalidad provocado por la llegada de la borrasca Ingrid la pasada noche, un frente de características polares que ha roto las previsiones obligando a las autoridades a elevar el nivel de emergencia al máximo antes incluso de que el temporal muestre su peor cara. MeteoGalicia extendió ayer el aviso naranja a toda la provincia de Ourense, sin excepciones geográficas, una situación de riesgo importante que se mantendrá vigente hasta la madrugada del sábado.

La decisión de la Xunta de suspender las clases en la totalidad del territorio -desde la alta montaña hasta la ciudad- este viernes confirma la gravedad del pronóstico: la nieve no solo cubrirá las cumbres de Manzaneda o Trevinca, sino que podría descender hasta los 300 metros o incluso menos -según la última previsión de Aemet-.

La masa de aire polar marítimo que acompaña a la borrasca provocará que la cota de nieve baje drásticamente durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, situándose “por debajo de los 300-400 metros”. Este umbral coloca al área metropolitana de Ourense, Carballiño, Xinzo o Verín en la “zona cero” del temporal, con riesgo de acumulaciones rápidas de nieve que podrían cuajar en el asfalto urbano, complicando la movilidad interna de las villas y los accesos a los polígonos.

Aulas vacías, Campus cerrado

La Comisión Escolar de Alertas acordó la suspensión de la actividad lectiva y del transporte escolar en todos los centros educativos de los 92 concellos de la provincia. Se trata de una medida de precaución para retirar de la carretera a cientos de autobuses escolares y miles de vehículos particulares, evitando que se vean atrapados en una red viaria que promete ser hostil. La suspensión no afecta solo a Ourense, ya que el temporal ha obligado también a cancelar las clases en la montaña y sur de Lugo y en el interior de Pontevedra, sumando un total de 160 municipios gallegos sin actividad educativa.

A esta decisión se ha sumado la Universidade de Vigo, que decretó el cierre total del Campus de Ourense y la suspensión de toda actividad presencial, docente, investigadora y administrativa para este viernes. Todas las instalaciones del campus de As Lagoas permanecerán cerradas, prohibiéndose el acceso salvo para servicios mínimos esenciales, y cancelándose también cualquier actividad deportiva federada al aire libre.

Aviso naranja total

El mapa de riesgos está teñido por completo de naranja. Si inicialmente el aviso de “riesgo importante” se restringía a las zonas de alta montaña y el sur provincial, la última actualización de los modelos obligó a ampliarlo a las zonas del Miño (ciudad, área metropolitana y Ribeiro), Valdeorras y comarca de Carballiño. La Aemet prevé acumulaciones de nieve por encima de 20 centímetros en zonas de montaña y de 4 a 10 centímetros en cotas bajas del entorno de la ciudad su área metropolitana. Además, la nieve no vendrá sola: el temporal trae consigo vientos del noroeste con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, lo que generará ventiscas que reducirán la visibilidad a cero en cuestión de minutos, haciendo la conducción extremadamente peligrosa.

Alertas en Galicia por nieve

Este escenario de alerta naranja se mantendrá activo hasta la medianoche del sábado. Aunque durante la jornada del sábado la cota podría subir ligeramente hacia los 600-800 metros, el frío intenso y las heladas moderadas continuarán castigando a la provincia.

Batalla en la A-52

El dispositivo de vialidad invernal enfrenta a su mayor prueba de los últimos años. El Ministerio de Transportes ha desplegado un operativo logístico que cuenta con 22 máquinas quitanieves, un acopio de 4.424 toneladas de sal y depósitos con más de 110.000 litros de salmuera listos para actuar sobre el asfalto. La preocupación máxima de las autoridades se centra en la A-52, la arteria vital de conexión de Galicia con la Meseta. Las autoridades piden “especial atención” en A Gudiña y A Canda, puntos neurálgicos donde se esperan los mayores espesores de nieve y las condiciones más adversas por el viento.

Reestricciones

Para evitar el caos circulatorio y los temidos embolsamientos, la DGT activó a última hora del jueves restricciones preventivas severas: se restringe la circulación de camiones y vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos en toda la A-52 a su paso por la provincia, en la AG-53 (Ourense-Dozón), y también en las nacionales N-120, N-525 y N-541. En caso de ser absolutamente imprescindible viajar, se recuerda la obligatoriedad de llevar cadenas o neumáticos de invierno, el depósito lleno y ropa de abrigo en el vehículo.

Ourense afronta un viernes de trinchera, esperando que el dispositivo de emergencia sea suficiente para amortiguar el golpe de una nevada que apunta a histórica.