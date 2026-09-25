Del calor de 32 grados a la lluvia: Ourense encara un fin de semana de cambios

El tiempo mantendrá este viernes el ambiente estable y cálido en la provincia de Ourense, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas para finales de septiembre. En la capital, AEMET prevé una máxima de 32 grados, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 9 grados.

La jornada del sábado continuará con condiciones similares. En Ourense ciudad, los termómetros podrán alcanzar los 31 grados, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y sin apenas opciones de lluvia. MeteoGalicia sitúa también la máxima en torno a los 32 grados en la capital.

El domingo llegará el cambio de tiempo. AEMET prevé un aumento de la nubosidad, con cielos que pasarán a estar más cubiertos y una caída de las temperaturas. En Ourense ciudad, la máxima se quedará en torno a los 25 grados, siete menos que el sábado, mientras que la mínima será de unos 15 grados. La probabilidad de precipitaciones aumentará especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

Así, el fin de semana comenzará con un ambiente casi veraniego en buena parte de la provincia, con dos jornadas secas y temperaturas próximas o superiores a los 30 grados en los valles, pero terminará con un tiempo más propio del otoño. En las zonas de mayor altitud las temperaturas serán más contenidas.

El viernes, jornada estable y soleada

Este viernes estará marcado por los cielos despejados o poco nubosos y la ausencia de precipitaciones. En Ourense capital, las temperaturas subirán hasta los 32 grados, con una mínima de 9 grados. El viento será flojo, con predominio de las componentes norte y noroeste.

Sábado, el día más cálido del fin de semana

El sábado se mantendrá el ambiente estable y las temperaturas seguirán siendo elevadas. En la capital ourensana se esperan hasta 31 grados, mientras que MeteoGalicia eleva la previsión hasta los 32. La lluvia seguirá siendo poco probable y el sol dominará durante buena parte de la jornada.

El domingo cambia el tiempo

El cambio llegará el domingo, cuando aumentará la nubosidad y las precipitaciones ganarán protagonismo. AEMET prevé para Ourense lluvias durante la segunda mitad del día, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 85% en el periodo de tarde. Las temperaturas bajarán de forma notable respecto a las jornadas anteriores, con una máxima prevista de 25 grados.

El descenso térmico y la llegada de las lluvias marcarán así el cierre de un fin de semana que comenzará todavía con ambiente cálido y estable, pero que terminará anunciando un cambio de dinámica meteorológica para los primeros días de la próxima semana.