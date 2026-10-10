El calor se recrudece y se extiende a la próxima semana en Ourense

La provincia de Ourense lideró este viernes las temperaturas de Galicia, como arranque de un puente del Pilar soleado y caluroso. El bloqueo de las altas presiones frena la llegada de borrascas atlánticas y agudiza la sequía. Tras unos días marcados por un ambiente más fresco, el otoño vuelve a pisar el freno. Ourense encara el puente festivo blindada por un potente y extenso anticiclón de las Azores que ejerce de barrera natural, bloqueando la llegada de borrascas a la comunidad y desviando la inestabilidad hacia el Mediterráneo.

La antesala de este episodio cálido se vivió ya en la jornada de ayer, viernes, que dejó en la provincia los valores más altos de toda Galicia acompañados de un contraste térmico extremo. Mientras de madrugada el frío obligaba a abrigarse con mínimas que cayeron hasta los 0,6 °C en Calvos de Randín o los 2,6 °C en Xinzo, las horas centrales del día regalaron un ambiente casi veraniego. Los termómetros escalaron hasta los 25,9°C en la ciudad o los 25,1 °C en Leiro.

Para el fin de semana, la previsión consolida este subidón térmico que afectará a buena parte del norte peninsular tras la retirada del aire polar. Hoy sábado, los cielos se mantendrán despejados o con escasas nubes altas, y las máximas experimentarán un ascenso que las situará entre los 26 y 27 grados. Durante el domingo y el propio lunes festivo, Día del Pilar, continuará el ambiente estable. Aunque el domingo podría asomar algún intervalo nuboso, las temperaturas se mantendrán muy agradables, con máximas sostenidas de 26 a 27 grados y unas mínimas que subirán hasta los 12 grados. La probabilidad de precipitación en estos días festivos será prácticamente nula.

Dorsal cálida a la vistas

El “veroño” se intensificará. Las predicciones de Meteogalicia avanzan que la próxima semana comenzará bajo el dominio de las altas presiones y con circulación de vientos del nordeste, asegurando cielos poco nubosos.

La entrada de una dorsal cálida disparará aún más los termómetros, dejando temperaturas inusualmente altas para el ecuador de octubre. Según la Aemet, la ciudad vivirá su pico de calor entre el miércoles y el jueves, jornadas en las que se alcanzarán máximas de 30 °C, manteniendo las mínimas en torno a los 13 °C.