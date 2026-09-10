PREVISIÓN DEL TIEMPO
Una cresta sahariana disparará las temperaturas en Ourense hasta rozar los 38 grados
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Las temperaturas inician este viernes un progresivo ascenso en la provincia de Ourense que alcanzará su pico entre el domingo y el lunes, cuando los termómetros rozarán los 38 grados en el valle del Miño. Según las previsiones coincidentes de AEMET, MeteoGalicia, eltiempo.es y Meteored, este episodio obedece a la entrada de una cresta de aire cálido de origen sahariano zona de alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera donde el aire cálido se eleva y se extiende formando una curva o cresta en los mapas meteorológicos- que afectará a gran parte de la Península Ibérica.
El repunte térmico comenzará a notarse este viernes, con máximas que sobrepasarán los 32 grados en la ciudad (el jueves se quedaron en 30,8 grados). El sábado, las temperaturas continuarán en aumento hasta superar los 35 grados. Las jornadas más calurosas se registrarán el domingo y el lunes, días en los que el mercurio podría rebasar a los 37 grados en las horas centrales y mantendrá mínimas nocturnas de 17 grados.
El episodio de altas temperaturas se prolongará durante cuatro días. A partir del martes se iniciará un paulatino descenso que se consolidará el miércoles, jornada en la que las máximas caerán hasta los 28 grados por la entrada de aire más fresco desde el Atlántico, lo que supone un descenso de nueve grados respecto al pico del evento en las horas centrales del día.
A nivel estatal, el climatólogo de Meteored Samuel Biener señala que la masa de aire africano dejará valores “entre 8 y 10 grados superiores a los habituales en la mitad norte peninsular y rozará los 40 grados en el sur”.
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