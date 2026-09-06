La tormenta deja 700 rayos en otro día de calor extremo

La jornada de ayer en Ourense estuvo marcada por el intenso bochorno, debido a las altas temperaturas y a la llegada de un frente tormentoso que entró en la provincia desde Portugal, afectando especialmente a la zona oriental. En total en toda Galicia, cayeron más de 700 grados, especialmente entre las 18,00 y las 20,00 horas.

El calor continuó siendo extremo, superando por tercer día consecutivo los 38 grados en la ciudad, al registrar una temperatura máxima de 38,4ºC, una marca solo superada en Galicia por los 38,9ºC de Monforte de Lemos y los 39,1ºC de Ribas de Sil. Además, la noche fue particularmente tórrida, con una temperatura mínima de 20ºC, un valor especialmente elevado para el mes de septiembre.

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Las altas temperaturas continuarán en la hoy, pero bajarán un par de grados, siendo el pronóstico de 36ºC en las temperaturas máximas y 17ºC en las mínimas. Para el lunes están previstos 34ºC de máxima. El bajón de temperaturas está previsto para el martes (27ºC), día para el cual se esperan chubascos.

Pese a las precipitaciones de ayer, el riesgo de incendio continuará siendo alto o muy alto en toda la provincia, a excepción de Chandrexa de Queixa, donde el peligro será moderado.