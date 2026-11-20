Las intensas lluvias de los últimos días han dejado 97 litros por metro cuadrado en Ourense en apenas una semana, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones registradas entre el 11 y el 17 de noviembre han contribuido a reducir considerablemente el déficit de lluvia que arrastraban distintas zonas de Galicia desde el inicio del año hidrológico.

El episodio de precipitaciones ha tenido especial incidencia en la comunidad gallega, donde amplias zonas del oeste y sur han superado los 100 litros por metro cuadrado. En los puntos más afectados se han acumulado más de 200 litros y, de manera puntual, se han alcanzado registros superiores a los 300 litros por metro cuadrado.

En el caso de Ourense, los 97 litros registrados en el observatorio de referencia sitúan a la ciudad entre las estaciones principales destacadas por la AEMET durante la última semana.

Galicia concentra algunas de las lluvias más intensas de España

Los datos de la AEMET reflejan que Galicia ha sido una de las comunidades más afectadas por las precipitaciones entre el 11 y el 17 de noviembre, especialmente en sus áreas occidentales y meridionales. Entre los observatorios principales, Vigo/Peinador encabeza los registros con 202 litros por metro cuadrado, seguido de Pontevedra, con 172 litros, y Santiago de Compostela/Labacolla, con 129 litros.

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Ourense aparece a continuación con 97 litros por metro cuadrado, por encima de otros observatorios destacados a escala nacional, como el puerto de Navacerrada, con 94 litros, o Córdoba/Aeropuerto, con 92. Estas precipitaciones han permitido reducir notablemente los déficits de lluvia en Galicia, aunque todavía persisten acumulados inferiores a los habituales en el norte de la comunidad.

España acumula un 6% más de lluvia de lo habitual

Desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, España ha acumulado una media de 125 litros por metro cuadrado, lo que supone un 6% más de lo normal para estas fechas, cuando el valor de referencia es de 118 litros.

Las precipitaciones superan los registros habituales en amplias áreas del centro y oeste peninsular, buena parte de Cataluña y determinados sectores del litoral mediterráneo. En algunos puntos de Levante, los acumulados llegan a triplicar los valores normales. Sin embargo, todavía se mantienen déficits en el norte de Galicia, la cornisa cantábrica, el alto Ebro y distintas zonas del sur y sureste peninsular. La última semana también ha servido para ampliar las áreas con precipitaciones superiores a las habituales en Castilla y León y Extremadura.

Las precipitaciones continuaron el 18 de noviembre

Tras el intenso episodio registrado entre el 11 y el 17 de noviembre, las lluvias continuaron afectando a buena parte de España durante el miércoles 18.

Según la AEMET, ese día se registraron acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos del oeste del Sistema Central, el Pirineo occidental y la sierra de Grazalema.

En Galicia, las precipitaciones de las últimas semanas han modificado significativamente el balance del año hidrológico. Ourense ha registrado casi 100 litros por metro cuadrado en solo siete días, en un episodio que ha contribuido a recuperar los niveles de lluvia acumulada en buena parte de la comunidad.