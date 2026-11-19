Un diluvio ya histórico en la provincia, con una lluvia que continúa cayendo sin cesar. De una sequía sin apenas precedentes, prolongada durante meses, a nada más y nada menos que más de 400 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la provincia, especialmente de A Baixa Limia.

En Entrimo, entre el 9 y ayer, 18 de noviembre, se contabilizaron más de 405 litros por metro cuadrado. Esta cifra es casi la misma que la suma de toda el agua caída entre los meses de marzo y octubre. El día 12 de noviembre llegaron a caer 61,2 litros por metro cuadrado en solo 24 horas. Y ayer mismo, otros 46.

Incluso en la ciudad cayeron en este periodo en torno a 190 litros por metro cuadrado. Sumando todo lo caído entre mayo y octubre, todavía faltan cerca de 15 litros por metro cuadrado para completar la cifra de estos últimos días en la urbe (y la mitad se registró solo en mayo).

Situación hidrográfica

Esta inmensa cantidad de lluvia ni siquiera supone una alteración destacable en los ríos ourensanos debido a la gran sequía que venía de atrás. A pesar de las lluvias acaecidas en la última semana, la situación actualmente es de normalidad en los cauces de la demarcación, ya que las escasas precipitaciones recogidas desde marzo y la baja humedad en el suelo hacen que los embalses sigan por debajo de los niveles medios en esta época del año (están al 48%, siete puntos por debajo de la media histórica).

A pesar de que se prevén precipitaciones más intensas, desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil resaltan que no se prevén incidencias destacables, al menos a corto plazo.

La lluvia sigue

Esta situación podría cambiar en las próximas fechas, ya que por el momento no se augura el fin de las precipitaciones. Para hoy están previstos avisos amarillos en la zona del noroeste de Ourense por acumulaciones de lluvia de 40 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

Entre la tarde-noche del viernes y las primeras horas del sábado está previsto un nuevo frente muy activo, con lluvias previsiblemente todavía más intensas, con chaparrones que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Riesgo de inundación

Las zonas con mayor riesgo potencial de inundación de origen fluvial por su situación geográfica, según el Ministerio para la Transición Ecológica, se encuentran especialmente en el entorno de A Limia (Sandiás, Xinzo de Limia y Trasmiras). Por otro lado, también se señala peligrosidad en la cuenca del Miño, desde Ourense hasta Ribadavia, y en la cuenca del Támega, desde Verín hasta la frontera portuguesa.